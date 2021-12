Stralsund

Seit Mittwochabend sucht die Polizei in Stralsund nach einer 63-jährigen Frau. Karin Zimmer wird seit etwa 14 Uhr vermisst und könnte sich in der Feldstraße aufhalten. Die Vermisste ist etwa 1,53 m groß und etwa 90 kg schwer. Laut Beschreibung hat Frau Zimmer schwarze Haare, hat eine größere Beule an der linken Stirnseite und ist bekleidet mit einer weiß-beigen Steppjacke, einer grün/braunen Hose und schwarzen Stiefeletten. Sie soll außerdem einen beigen Jutebeutel bei sich tragen.

Karin Zimmer wird seit Mittwoch, 1.12.2021, vermisst. Quelle: Polizei

Es ist davon auszugehen, dass sich die Frau in einer Notlage befindet und dringend medizinische Hilfe braucht. Die Beamten kamen nach der Alarmierung gegen 19 Uhr auch bereits mit einem Fährtensuchhund zum Einsatz.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung insbesondere in Stralsund um Mithilfe. Hinweise zum derzeitigen Aufenthalt nimmt die Polizei in Stralsund unter 03831/28900, jede anderen Polizeidienststelle oder die Internetwache unter entgegen.

Von wbk