Weil zu viele Lehrer in Quarantäne sind, wird umgestellt auf digitale Schule. Der Distanzunterricht ist zunächst für eine Woche geplant.

Stralsund: Ab Montag kein Unterricht in der IGS Grünthal

Covid 19 - Stralsund: Ab Montag kein Unterricht in der IGS Grünthal

Covid 19 - Stralsund: Ab Montag kein Unterricht in der IGS Grünthal