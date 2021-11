Stralsund

Die Nachricht, dass die Sanierung des Segelschulschiffes „Gorch Fock I“ doppelt so teuer werden könnte, hat alte Gräben zwischen Befürwortern und Gegnern wieder aufgerissen. In der Sitzung der Bürgerschaft am Donnerstag könnte das zu erneuten Debatten führen. Bereits im März dieses Jahres hatten sich die Abgeordneten einen feurigen Schlagabtausch geliefert.

Geplant waren bisher 10,6 Millionen Euro für die Sanierung der Bark. In einem Newsletter des Eignervereins „Tall Ship Friends“ war plötzlich von 22 Millionen die Rede.

Zwei Anträge von drei Fraktionen

Das wollen verschiedene Bürgerschaftsfraktionen nun genauer wissen. Vor der Sitzung am Donnerstag im Stralsunder Rathaus haben sie verschiedene Anträge in petto. Die Fraktion Bürger für Stralsund, die schon in früheren Sitzungen vor einer ausufernden Sanierungssummer gewarnt hatte, spricht sich dafür aus, die Verhandlungen sofort zu stoppen und „die Bürgerschaft unverzüglich über den tatsächlichen Stand hinsichtlich der Sanierungskosten, der Förderung durch das Land und die unterschiedlichen Auffassungen zum Vorhaben zwischen Stadt und Förderverein zur Kenntnis zu geben.“ Schließlich habe die Sanierungssumme enorme Auswirkungen auf den Stralsunder Haushalt, betont BfS-Fraktions-Geschäftsführer Thomas Haack gegenüber der OZ.

Schnelle Information gefordert

Auch die Grünen hatten nach Bekanntwerden der Informationen in den Medien einen Antrag angekündigt. Dieser wird nun gemeinsam mit der SPD eingereicht. Darin heißt es: „Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Bürgerschaft umfänglich und unverzüglich über den Stand der Verhandlungen zum Kauf der „Gorch Fock I“, der Sanierungsarbeiten, der Förderung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, zur Entwicklung aller Kosten sowie zu möglichen Finanzierungslücken und Absichten der Verwaltung zur Finanzierung aus zukünftigen städtischen Haushalten zu informieren.“ Dies soll, so weit wie möglich, in der aktuellen Bürgerschaftssitzung erfolgen, sind sich Jürgen Suhr, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei, und SPD-Fraktions-Chefin Ute Bartel einig.

Veröffentlichung des Newsletters eine Panne?

Nach OZ-Informationen sollte der Newsletter des Eignervereins „Tall Ship Friends“ nur intern an Mitglieder rausgehen. Dass sich Otto Normalverbraucher anmelden und damit die Infos einsehen könnten, sei nicht geplant gewesen, heißt es aus dem Verein. Wer für die Panne verantwortlich ist, sei noch offen.

Ob öffentlich oder nicht – die Zahl von 22 Millionen steht im Raum. Verständlich, dass die Abgeordneten wissen wollen, wie diese Summe zu Stande kommt und welcher Brocken nun wirklich auf die Hansestadt zukommt.

Von Ines Sommer