Stralsund

Im Süden will Stralsund in den nächsten Jahren rasant wachsen. Besonders von grundstückssuchenden Einheimischen wurde die geplante Entwicklung von Andershof positiv aufgenommen. Oberbürgermeister Alexander Badrow meinte dazu: „Wenn die Einwohnerzahl des Viertels wächst, muss auch die Infrastruktur wachsen.“ Neben ausreichend Nahversorgungsmöglichkeiten und Kapazitäten der Kinderbetreuung zählt auch eine ärztliche Versorgung auf kurzen Wegen dazu. Schließlich sollen sich hier in den kommenden Jahren 2000 bis 2500 Einwohner mehr ansiedeln. Auch das Ärztehaus will davon profitieren.

Um die Voraussetzungen für ein lebenswertes Umfeld zu schaffen und den Weg zu einem eigenständigen Stadtteil zu ebnen, kamen Stralsunds Oberbürgermeister und Bauamtsleiter Dr. Frank-Bertolt Raith daher kürzlich auch mit der Uhlenhaus-Gruppe ins Gespräch, um die Möglichkeiten einer Erweiterung der ärztlichen Versorgung im Wohngebiet abzuwägen.

Stadtteilwachstum fordert auch ärztliche Versorgung

In Andershof ist auf dem Gelände der Uhlenhaus-Gruppe bereits eine Tagesklinik, die Institutsambulanz, eine Tagespflege, das betreute Wohnen, ein ambulanter Haus- und Krankenpflegedienst und das medizinische Versorgungszentrum ansässig. Mit der geplanten Entwicklung des Wohngebietes und dem sich daraus ergebenen Einwohnerzuwachs erhöht sich auch die Nachfrage nach erreichbaren Ärzten in der Nachbarschaft.

Das medizinische Versorgungszentrum vereint bereits heute mehrere Ärzte, Ergo- und Physiotherapie sowie ein Sanitätshaus unter einem Dach. Eine weitere Allgemeinärztin kommt hier im nächsten Jahr zum Einsatz. Dieses soll nach den Plänen der Geschäftsführung dann in den nächsten Jahren ebenso wie das Wohngebiet weiter wachsen. „Denn wir platzen aus allen Nähten“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer Olaf Waehnke.

Versorgung von Demenzpatienten hat weiter Ausbaubedarf

Die Uhlenhaus-Geschichte begann vor mehr als zehn Jahren. „Damals hatten wir eine Etage in der ehemaligen Betriebspoliklinik gemietet, jetzt haben wir vier große Gebäude“, erinnert Olaf Waehnke. Diese Erfahrung zeigt den permanent wachsenden Platzbedarf eines sich stetig entwickelnden Unternehmens. Denn auch schon jetzt sind die Kapazitäten begrenzt. Insbesondere für die Memoklinik gibt es eine lange Warteliste.

Doch auch wenn die Demenz einen großen Unternehmensbereich einnimmt und hier baldige Erweiterungen wünschenswert sind, soll es auch Entwicklungsmöglichkeiten für weitere medizinische, therapeutische oder soziale Gebiete geben dürfen. „Das kann dann auch die Logopädie oder Fußpflege sein“, nennt der Geschäftsführer einige Beispiele.

Entwicklung für weitere soziale Bereiche

Natürlich kommt bei den Verantwortlichen auch die Idee einer Sport- oder Schwimmhalle gut an, die den Patienten dann therapeutische Möglichkeiten eröffnet. Derartige Pläne lägen jedoch in den Händen der Stadt.

„Wir wissen, dass wir ein zweites Schwimmbad brauchen, deshalb ist die Idee, hier in Andershof eines zu bauen, naheliegend“, meinte Oberbürgermeister Alexander Badrow. Beste Bedingungen bietet der Stadtteil mit der Möglichkeit, dass hier drei Windkraftanlagen den Strom produzieren sollen, der dann über einen Elektrolyseur auch in Wärme umgewandelt wird. Zusätzlich zu den Häusern, die mit dieser Wärme versorgt werden sollen, könne das Schwimmbad ein guter Abnehmer sein.

Für die Bevölkerung seien die Ausbaupläne der Hansestadt für das Wohngebiet Andershof – und damit auch die Möglichkeiten der Entwicklung der Uhlenhaus-Kapazitäten – jedoch ein Segen, meint Olaf Waehnke.

Unternehmen zeigt sich neuen Bereichen gegenüber offen

Zuletzt hat sich mit Rolf Kuder im letzten Jahr ein Arzt für Naturheilkunde und traditionelle chinesische Medizin im Uhlenhaus am Knieperdamm niedergelassen. Hier setzt man auch auf das Netzwerk, das die Kooperation mit dem Stralsunder Konfuzius-Institut und der Ratsapotheke mit sich bringt.

„Wir wollen weiter offen sein, die Angebotspalette erweitern zu können“, meint Olaf Waehnke. Für eine Erweiterung des Spektrums könne man da auch auf andere Anbieter für medizinische, therapeutische oder andere soziale Angebote zurückgreifen. „Was wir jedoch dafür brauchen, ist Freiraum“, so der kaufmännische Geschäftsführer.

Über eine Berücksichtigung einer notwendigen Vergrößerung solcher Angebote in den dann demnächst ausgewiesenen Bebauungsgebieten berieten bei dem Vor-Ort-Termin Unternehmensführung, Oberbürgermeister und Bauamtsleiter.

Von Wenke Büssow-Krämer