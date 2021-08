Kostenlos bis 19:00 Uhr Stralsunder Nikolaikirche in Not: Erste Hilfe rollt an

Die Türme der Stralsunder Nikolaikirche sind stark beschädigt. Allein für den ersten Bauabschnitt werden über 900 000 Euro gebraucht. Deshalb sind Spenden gefragt. Diese besonderen Aktionen sollen Geld für die Sanierung bringen.