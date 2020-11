Stralsund

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von Oktober 2019 bis September 2020 sind im Bereich des Polizeihauptreviers Stralsund fast jeden Tag eine und insgesamt 290 Personen von häuslicher Gewalt betroffen gewesen. 240 Kinder lebten und leben in diesen Familien. 80 Prozent der Betroffenen (225) der häuslichen Gewalt sind weiblich, 20 Prozent (65) männlich.

Thema aus der Tabu-Ecke holen

In Stralsund findet die diesjährige Internationale Woche gegen Gewalt an Frauen und Kindern unter dem Motto „Stralsund bricht das Schweigen“ statt. Quelle: Hansestadt Stralsund

Um so wichtiger ist es, immer wieder auf dieses Thema aufmerksam zu machen und es in den Fokus zu rücken. Seit vielen Jahren passiert genau das bei der „Internationalen Woche gegen Gewalt bei Frauen und Kindern“. In diesem Jahr, vom 13. bis 25. November, steht in der Hansestadt alles unter dem Motto „ Stralsund bricht das Schweigen“. Denn eines der größten Probleme bei der häuslichen Gewalt: Es wird viel zu oft verschwiegen, es ist nach wie vor ein Tabu. „Wir müssen deutlich darauf aufmerksam machen, dass jegliche Gewalt in Familien völlig inakzeptabel ist, egal, ob gegen eine Frau, einen Mann oder ein Kind“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Stralsund, Silvia Hacker-Hübner.

Gewalt hat viele Gesichter

Dabei handelt es sich nicht immer ausschließlich um körperliche Gewalt. Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, Nötigung, Hausfriedensbruch ... Die Kriminalstatistik bildet dabei nur jene Straftaten ab, die zur Anzeige gebracht werden. Die Dunkelziffer ist weit höher. Nach Dunkelfeldstudien ist jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt, nicht nur Partnerschaftsgewalt, betroffen. Doch viele Opfer schweigen aus Scham oder Angst oder in dem Glauben, dass sie nicht zu ihrem Recht kommen.

Steigende Opferzahl während der Pandemie

Zusätzliche Brisanz hat das Thema durch die Corona-Pandemie bekommen. Das geht aus einer Studie von Janina Steinert von der Technischen Universität München und Dr. Cara Ebert vom Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung hervor. Sie befragten 3800 Frauen zwischen 18 und 65 Jahren. Demnach wurden im ersten Lockdown rund drei Prozent der Frauen Opfer häuslicher Gewalt, 3,6 Prozent sind von ihrem Partner vergewaltigt worden und in 6,5 Prozent aller befragten Haushalte sind Kinder gewalttätig bestraft worden.

Noch höher war die Zahl der Opfer, wenn sich die Befragten unter anderem in häuslicher Quarantäne befanden (körperliche Gewalt gegen Frauen 7,5 Prozent; körperliche Gewalt gegen Kinder 10,5 Prozent), die Familie finanzielle Sorgen hatte (Frauen 8,4; Kinder 9,8), ein Partner wegen der Pandemie in Kurzarbeit war oder den Arbeitsplatz verloren hatte (Frauen 5,6; Kinder 9,3).

Hilfsangebote immer wieder öffentlich machen

Um so wichtiger sei es, auch auf die Hilfsangebote, die Personen, die Gewalt erfahren haben, nutzen können, aufmerksam zu machen. Ein wichtiger Anlaufpunkt sind die Interventionsstellen und die Frauenschutzhäuser. In der Hansestadt leben aktuell zwölf Frauen und elf Kinder. Von Januar bis September 2020 fanden insgesamt 70 Frauen und 55 Kinder Schutz vor häuslicher Gewalt.

„Ziel unserer Aktionen anlässlich der Internationalen Wochen gegen Gewalt an Frauen und Kindern ist es, Mitbürgerinnen und Mitbürger dafür zu sensibilisieren, nicht wegzuschauen oder wegzuhören“, erklärt Silvia Hacker-Hübner. Es dürfe nicht geschwiegen werden, wenn Gewalt in der unmittelbaren Nachbarschaft stattfindet.

Ein Zeichen setzen gegen Gewalt

Coronabedingt fallen geplante Aktionen wie die Stralsunder Theatergespräche, ein Infostand für Betroffene, eine Buchlesung oder zwei Theateraufführungen aus. Trotz allem wird in der Hansestadt einiges los sein, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. So gibt es vom 13. bis 25. November unter dem Titel „ Stralsund bricht das Schweigen“ eine Plakataktion an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet.

Bei der Aktion „Orange“ leuchtet der Theaterbalkon vom 16. bis 25. November orange. Weltweit erstrahlen Gebäude in dieser Farbe, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen und zur Enttabuisierung des Themas beizutragen. Banner und orangefarbene Wimpel werden außerdem den Durchgang des Rathauses zieren und Aufmerksamkeit erregen.

Ein besonderes Angebot unterbreitet die Stralsunder Stadtbibliothek, um diese brisante gesellschaftliche Problematik stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Im ersten Obergeschoss des Hauses in der Badenstraße 13 haben die Mitarbeiterinnen eine umfassende Medienauswahl zusammengestellt.

Von Miriam Weber