Stralsund

Weil er zu viel getrunken hatte, ist ein Fahrradfahrer am Mittwoch (23. Oktober) gegen ein parkendes Auto gefahren. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 19 Uhr in der Arnold-Zweig-Straße in Stralsund. Am abgestellten Opel verursachte der 35-Jährige einen Schaden von rund 200 Euro.

Der Mann zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,8 Promille. Aus diesem Grund wurde dem Mann im Krankenhaus Blut abgenommen. Er durfte nicht mit seinem Fahrrad weiterfahren. Außerdem fanden die Beamten ein sogenanntes Einhandmesser beim 35-Jährigen. Es wurde beschlagnahmt. Der Radfahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Von OZ