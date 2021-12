Stralsund

Auf der ewigen Bestenliste aller Altherren-Mannschaften in ganz Deutschland – und das sind über 700 – haben es die Stralsunder immerhin schon auf Platz 66 gebracht, kurz hinter dem 1. FC Neubrandenburg. Hansa steht als bestes MV-Team auf Rang 15.

Bei den 100 Mannschaften des Ü32-Altherren-Supercups, wie die inoffizielle Meisterschaft der einstigen Kickergrößen in Deutschland genannt wird, dürfte es wesentlich besser aussehen. Das kommt nicht von ungefähr, denn dreimal nahmen die Oldies des FC Pommern bereits an diesem Wettbewerb teil. Bei der Premiere 2014 in Großaspach wurden sie 13. (4 Spiele, 6 Punkte). Ein Jahr später in Oyten sprang Rang 15 heraus (5/10). Und 2019 in Nordhorn landeten die Kicker vom Sund auf dem 33. Platz (4/4).

Im Juni 2022 geht’s nach Bremen

Die Altherrenkicker des TSV 1860 Stralsund bestreiten ihre Punktspiele in der Kreisoberliga. Quelle: OZ

Für die alten Haudegen könnte es aber noch weiter nach oben gehen. Denn bei der nächsten Deutschen Meisterschaft laufen sie wieder auf, die Alten Herren des TSV 1860. Bereits für 2021 hatten die Stralsunder eine Einladung nach Bremen, doch wegen Corona wurde der Altherren-Cup auf den Sommer 2022 verschoben.

Die Fahrkarte ins kleinste Bundesland haben die Hansestädter auch mit etwas Glück ergattert, denn erstens wurde das Teilnehmerfeld von 32 auf 64 Mannschaften vergrößert, zweitens haben Teams, die in der ewigen Tabellen vor den Stralsundern standen, abgesagt. Aber eben wegen der drei bisher nicht so schlechten Teilnahmen rückten sie nun in den „Meisterschaftskader“.

Lockeres Training im Winter

Und diese Chance wollen die Männer zwischen Anfang 30 und Ende 40 auf jeden Fall nutzen. In der heimischen Meisterschaft läuft es bisher ganz ordentlich für die rund 20 Fußballer. Die von den Trainern (und ehemaligen Spielern) Svend Krieger und Gottfried Person geführte Truppe, die von Mannschaftsleiter Carsten Schmidt betreut wird, steht auf Platz 1 der Kreisoberliga-Tabelle. Zwar ist jetzt bis März Spielpause, aber die Zeit wird für Training genutzt, und zwar draußen. Die „Alten Säcke“, wie sich selbst gern auch mal nennen, sind nämlich keine Weicheier. Dienstags um 19 Uhr wird im Pauli gerannt, geflankt und geschossen. Man hat schließlich ein Ziel vor Augen.

TSV-Oldies nach Hinserie an der Spitze In der ewigen Tabelle steht Stralsund als FC Pommern (1994 gegründet). Den gibt es inzwischen nicht mehr. Da sich Stralsunder FC und FCP nicht auf einen Namen einigen konnten (die OZ berichtete), fanden beide Fußballabteilungen nun beim TSV 1860 ein neues Zuhause. Der TSV I (ehemals FCP) führt mit 21 Punkten die Tabelle der Kreisoberliga-Staffel 3 an, gefolgt von Grimmen (12 Punkte), Kandelin (10) und Richtenberg (5). Torschützenkönig der ersten Halbserie ist Christian Orend mit 14 Treffern. Auf Platz 2 folgt mit acht Toren sein Mannschaftskollege Karsten Voß. Und auch der Drittbeste mit sechs Treffern kommt mit Frank Baumann vom TSV 1860 I. Die Konkurrenz: Staffel 2 wird angeführt von Sagard mit 19 Punkten, gefolgt von Sassnitz/Binz 815), Gingst (14). In der Staffel 1 führt der TSV II (einst SFC) mit 15 Punkten vor Lok Stralsund (12), Barth (11), Tribsees (9) und Prohn (5). Beste Torschützen: Frank Hillmann (6) vom TSV II und Uwe Günther aus Tribsees (5). Nachdem nacheinander die Trainer Jürgen Knick und Norbert Peters sowie die Betreuer Hartmut Stuhr und Hans-Gert Wittscheck ihre jahrzehntelange, ehrenamtliche Arbeit beendet haben und sich nun im wohl verdienten Fußball-Ruhestand befinden, haben Svend Krieger und Gottfried Person das Training übernommen. Carsten Schmidt kümmert sich als Betreuer um das Oldie-Team. iso

In der Kreisoberliga wird bei den Altherren in drei Staffeln gespielt. Die Staffelersten und der beste Zweitplatzierte stehen dann im Halbfinale. Erst, wer dann auf dem Siegertreppchen steht, und das wollen die TSV-Spieler, fährt zur Landesmeisterschaft. Nur mal angenommen, die Stralsunder hauen da alles weg, dann hätten sie schon das Ticket zum Supercup 2023 gelöst...

Punktspiele in der Kreisoberliga

Aber so weit ist es natürlich längst noch nicht. Zumal man auch im Kreis erstmal gewinnen muss. Zwar führt der TSV in seiner Staffel souverän, doch die Konkurrenz, zum Beispiel die Zweite des TSV, hervorgegangen aus den Oldies des Stralsunder FC, muss in Halbfinale oder Endrunde erst mal besiegt werden. Da die Fahrt zum Cup nach Bremen aber schon feststeht, können die Männer um Kapitän Volker Bernstein die laufende Kreismeisterschaft gut als Vorbereitung für den Supercup sehen – ohne Druck, dennoch motiviert.

„Natürlich geht es bei so einem Turnier im ersten Schritt immer darum, die Vorrunde zu überstehen. Da braucht man auch etwas Glück. Das hatten wir bisher nicht immer. Wenn du nur ein paar Minuten spielst, kriegst ein Tor, dann reicht die Zeit nicht mehr, um das Ganze zu drehen. Das wollen wir möglichst verhindern“, sagt Carsten Schmidt. Trainer Svend Krieger, von allen nur Tüffi genannt, schiebt nach: „Wir wollen schon Punkte holen, das soll kein Larifari werden. Aber trotzdem wollen wir, dass dieses Turnier für alle ein Erlebnis wird. Alle sollen ihre Spielzeiten bekommen. Zum Glück haben wir einen breit aufgestellten Kader.“

Mit Biss an die Meisterschaftsvorbereitung

In einem sind sich die Beiden und auch Trainings-Chef Gottfried „Goddi“ Person einig: Man will mit Biss an den Supercup herangehen. „Wir wollen schon eine ehrgeizige Vorbereitung starten. Natürlich willst du guten Fußball spielen. Andererseits darf man bei den Alten die Kondition nicht unterschätzen.“ Denn ob Bayern München, Hertha BSC oder Gastgeber Blumenthaler SV, FC Neubrandenburg oder die Oldboys von Börde Magdeburg, sie alle sind stark. Auch noch nach drei, vier Spielen. Darauf muss sich sich vorbereiten.

Das findet auch Torsten Richter, den alle nur „Eule“ nennen. „Ich wünsche mir, dass wir dort als geschlossene Mannschaft auftreten, dann können wir das auch genießen, denn das ist schon ein besonderes Erlebnis. Und das soll Spaß machen. Aber natürlich will man auch gut Fußball spielen, um so weit wie möglich zu kommen.“

DM-Staffel schwer einzuschätzen

In der Vorrunde, die übrigens am 10. Juni 2022 startet, warten in der Gruppe I jetzt erst mal TSV Krähenwinkel-Kaltenweide, SC Victoria Hamburg und TuS Rheinland Dremmen auf die Nordlichter aus Stralsund. Der ehemalige Bremen-Star Ailton hatte da bei der Auslosung im Bremer Weserstadion seine Hand im Spiel. Hatte er für Stralsund ein gutes Händchen? Das lässt sich eher schwer sagen.

„Da gibt es schon einen klaren Favoriten. Krähenwinkel-Kaltenweide ist nicht ohne Grund als Gruppenkopf geführt. Die stehen in der ewigen Tabelle auf Platz 6, waren 2012 und 2015 Dritter. Die anderen beiden Mannschaften sind wohl das erste Mal dabei. Aber Verbandsmeister in Hamburg oder Westdeutscher Meister wird man ja auch nicht einfach so. Mit anderen Worten: Leichte Gruppen gibt es nicht“, sagt „Schmitti“ grinsend.

