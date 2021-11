Stralsund

In eine eiskalt wirkende Frau hat sich Gerdas Vater nach dem frühen Tod seiner Frau verliebt und möchte dieser mit seiner Tochter in den neuen weit entfernten Wohnort folgen. Gesagt getan und Gerda muss ihren eng vertrauten Nachbarsfreund, den Waisenjungen Kay, in dem einstigen Heimatort zurück lassen.

Es hat etwas von Patchwork-Family, was sich da auf der Bühne des STiC-er Theaters am Donnerstagabend bei der Premiere des Weihnachtsstückes „Die Eiskönigin“ abspielte. Frei nach dem wohl erfolgreichsten Märchen „Die Schneekönigin“ des berühmten dänischen Dichters Hans Christian Andersen hat Regisseur Kai P. Mücke ein bisweilen ziemlich heutig wirkendes Theaterstück inszeniert. Der 28-jährige aus dem Rheinland stammende Regisseur hat das Märchen mit großem Gespür für groteske Szenerien gestaltet und lässt den jungen Darstellerinnen viel Freiraum bei der Interpretation ihrer Rollen.

Dieser kleine Waldbewohner war der Liebling des neuen STiC-er Weihnachtsstückes „Die Eiskönigin“ bei der Premiere am Donnerstagabend im Theaterpädagogischen Zentrums Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Einfach nur köstlich war der Wald-Gangster, dessen oder besser deren Schwytzer-Dütsch mit französischem Einschlag zum Brüllen komisch ist. Das Bühnenbild des Stückes passt atmosphärisch in die Schneelandschaft und auch der aus dem Märchen bekannte Rosenstrauch (mit kleinen LED-Lampen wunderbar in Szene gesetzt) ist ein Eyecatcher. Das bonbonfarbene Zimmer der unentwegt naschenden Prinzessin war ebenso ein genialer Bühnenbildstreich.

Die sechs Stralsunder Schülerinnen verkörpern jede für sich die Figuren des Märchenstückes, ob nun als Rabe, Blume oder Eiskönigin, sehr beherzt und unbefangen. Die nächste Aufführung des Weihnachtstückes „Die Eiskönigin“ geht am Sonnabend, dem 20. November um 16 Uhr über die untere Bühne des Theaterpädagogischen Zentrums in der Frankenstraße 57.

Weitere Termine: 5.12. um 16 Uhr, 7.12. um 17 Uhr , 9.12. um 17 Uhr, 12.12. um 16 Uhr und letzte Aufführung am 14.12. um 17 Uhr.

Von Christian Rödel