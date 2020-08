Stralsund: Arian Diekmanns Leidenschaft ist der Fußball

Stralsund

Ob auf oder neben dem Platz, in seiner Freizeit oder während des Studiums – Arian Diekmann lebt den Fußball. Der 22-Jährige wohnt seit 2017 in Stralsund. Hier studiert er Betriebswirtschaftslehre im 6. Semester. In seiner Heimat Wittstock/ Dosse spielte er selbst Fußball: „Aufgrund einer Verletzung kann ich das leider nicht mehr so aktiv ausüben“, sagt er.

Dafür steht er aber seit diesem Sommer als Co-Trainer am Spielfeldrand: „Ich darf jetzt die A-Jugend des Greifswalder FC unterstützen“ berichtet er und „es macht echt Spaß das Wissen, was man sich selbst angeeignet hat, nun auch wieder in der Praxis umzusetzen.“

Neben seinem BWL-Studium hat er ein Fernstudium in Vereinsmanagement und Vereinsführung abgelegt. Sein Ziel ist es eines Tages hauptberuflich im Fußballsport Fuß zu fassen.

Von Lena-Marie Walter