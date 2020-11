Stralsund: Aufgabenroulette im Stadtmarkenausschuss der Bürgerschaft

Stralsund

Der zeitweilige Ausschuss der Stralsunder Bürgerschaft zur Entwicklung einer Stadtmarke für die Hansestadt ist in den ständigen Ausschuss Stadtmarke umbenannt worden. Darüber informierte Ausschussvorsitzender Michael Liebeskind ( CDU) zur Eröffnung der jüngsten Sitzung des Gremiums am vergangenen Donnerstag. Dessen Aufgabe wurde als permanente „Entwicklung und Umsetzung des Stadtmarketings für Stralsund“ definiert. Liebeskind dazu: „Wir wollen die Hansestadt interessant machen für Unternehmen, sich hier anzusiedeln, Arbeitsplätze zu schaffen und so Stralsund weiterzuentwickeln.“

Debatte zur Vorgehensweise

Dass das keine leichte Aufgabe wird, zeigte bereits die Diskussion zur weiteren Vorgehensweise auf dem Weg zur Stadtmarke. Auf seiner letzten Sitzung im März dieses Jahres, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown, hatte der Ausschuss den Diskussionspunkt „ Stralsund als Marke im Bereich Sportveranstaltungen“ zunächst von der Tagesordnung genommen, um diesen später zu beraten.

Anzeige

Attraktive Altstadt oder Sportevents als Marke?

Peter Fürst, Amtsleiter Wirtschaftsförderung der Hansestadt, regte am Donnerstag an, sich als erste Aufgabe auf dem Weg zur Stadtmarke ein neues Thema zu suchen. „Mit Sportmarketing in Zeiten von Corona zu punkten, ist möglicherweise aktuell nicht angebracht“, so Fürst. Der Amtsleiter warf als neuen Vorschlag stattdessen in die Debatte, sich mit der Vitalisierung der Altstadt zu befassen. Aus seiner Sicht ein Thema, das inhaltlich viele Ansätze bietet. Fürst nannte hier die Spannungsfelder Strelapark-Erweiterung und Online-Shopping, auf die Antworten gefunden werden müssen, wenn die Altstadt sich künftig noch lebendig präsentieren will.

Diskussionsschwerpunkt zu Stadtmanager verlagert

Für den Wirtschaftsförderer liegt hier ein Ansatz, die Akzeptanz des Stadtmarkenprozesses unter den Stralsundern zu verbessern, denn: „Es ist uns zu Beginn nicht gelungen, den Bürger von Beginn an weitgehend mitzunehmen.“ Christa Labouvie (Linke) hielt es zunächst für wichtiger, das Profil und die Aufgaben eines Stadtmanagers zu diskutieren. Sie verlagerte damit die Diskussion auf einen anderen Schwerpunkt, denn die Bürgerschaft hatte mit einem Beschluss bereits den Weg zu einer Vollzeitstelle für den Markenprozess freigemacht.

Hansestadt als Ganzes besser vermarkten

Eine Stelle, die noch nicht besetzt ist. Ein Thema, das auch Bernd Röll ( SPD) am Herzen liegt. „Wir müssen schnell so etwas installieren wie einen Citymanager oder -managerin.“ Ein Punkt, bei dem Thomas Haack (Bürger für Stralsund) es sich nicht verkneifen wollte, festzustellen: „Einen Citymanager hatten wir bereits, aber er ist von der Kaufmannschaft nicht angenommen worden.“

Ausschuss will den OB beauftragen

Aus Sicht der Bürger für Stralsund gehe es nicht darum, das Augenmerk nur auf die Innenstadt zu legen, sondern die Stadt insgesamt besser zu verkaufen, so Haack. Auch er forderte, die Aufgabe des Stadtmanagers genau zu definieren. Maximilian Schwarz ( CDU) riet dazu, als Ausschuss jetzt nicht „Wünsch dir was“ zu machen“, sondern den Oberbürgermeister per Auftrag ausarbeiten zu lassen, welche Aufgaben für den Stadtmanager aus Sicht der Verwaltung anstehen. „Wir als Ausschuss bestimmen dann darüber, was wir wollen und was wir streichen“, so Schwarz.

Zustimmung gab es dafür vom Ausschussvorsitzenden Michael Liebeskind. „Wir sollten noch mal in den Fraktionen beraten, welche Vorstellungen es zu dieser Stelle gibt, das hier beraten und dann zügig in die Bürgerschaft geben.“

Von Jörg Mattern