Stralsund

Rot und randlos ist die Brille von Petra Koester. Als Augenoptikerin trägt sie ihr Modell stets nach aktueller Mode. Von rund bis eckig, bunt oder schwarz: Die Stralsunderin hat vieles schon gesehen. Schließlich eröffnete sie ihr erstes Geschäft bereits am 18. August 1981. So feiert die Augenoptik Koester kommenden Mittwoch das 40. Jubiläum.

Die 65-Jährige erinnert sich noch genau, wie sie nach ihrem Studium in Jena an den Sund gekommen ist. Als frisch ausgebildete Diplom-Augenoptikern FH wollte sie sich mit 25 Jahren direkt selbstständig machen. Zu DDR-Zeiten war das jedoch nicht ganz einfach. Sie musste sich erst um einen Betrieb bewerben. „Damals war das alles ja noch ganz anders. Durch viele Zufälle und etwas Glück konnte ich das Geschäft von Hermann Weinhardt übernehmen“, erzählt Petra Koester.

Selbstständig in der DDR: Staatliche Regulierung im Betrieb

Anfangs musste sie immer zwischen ihrer Wohnung in Potsdam und dem Geschäft in der Heilgeiststraße 91 pendeln. „Nach dem Studium hatte ich nur wenige Mittel, aber trotzdem habe ich versucht, aus dem was da war, das Beste zu machen“, sagt die Optikerin. Gerade in der DDR waren Materialien knapp. So habe sie aus Teppichrollen Köpfe gebastelt, um ihre Brillen im Schaufenster zu präsentieren. Ihre schönen Auslagen fielen gleich ins Auge.

„In meinem Beruf spielt Ästhetik eine große Rolle. Schließlich schaut man beim Sprechen einer Person immer in die Augen, wenn die Brille nicht gut aussieht, fällt das auf“, erklärt sie. Form- und Farbsinn sowie ein Gespür für Mode seien Grundvoraussetzungen. Unter vier Optikern in der Stadt war sie damals die einzige Frau. Mit ihrer fachlichen Kompetenz setzte sich Petra Koester bei den männlichen Kollegen jedoch durch. Ihre Kunden sind überzeugt – und das bis heute.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Wende gab es jedoch auch bei den Optikern einen großen Umbruch. Neue Materialien und Techniken stellten die Fachleute des Ostens vor eine Herausforderung. Dieser stellte sich Petra Koester jedoch gerne. „In der Mangelwirtschaft gab es nur einen Glashersteller. Wir mussten erstmal alles kennenlernen. Doch ich bin immer neugierig geblieben und habe mich gefreut, mehr Möglichkeiten zu haben“, kommentiert sie die Zeit.

Petra Koester hat noch viele Fotoalben, in denen sie regelmäßig blättert. Stolz blickt sie auf die letzten 40 Jahre zurück. Quelle: Barbara Waretzi

Mut etwas zu wagen – Aus Ruine wird neues Geschäftshaus

1993 eröffnet Koester sogar eine zweite Filiale im Ärztehaus Knieper West. Doch das Jahr war nicht nur von Erfolg gekrönt. Aufgrund von Ansprüchen des Alteigentümers war sie gezwungen, ihre Räumlichkeiten in der Heilgeiststraße aufzugeben. Ein harter Schlag, doch die Optikerin lässt sich von nichts und niemanden unterkriegen. Zusammen mit ihrem Ehemann nimmt sie all ihren Mut zusammen und baut ein neues Geschäftshaus in der gegenüberliegenden Mönchstraße. Seit 1997 steht dort nun das gelbe Haus mit der roten Aufschrift „Augenoptik Koester“.

„Wir verglasen noch selbst, das ist heutzutage eher selten geworden. Für mich gehört das aber dazu, denn wir lieben das Handwerk“, betont die Stralsunderin. Zwar sei das Geschäft mit den neuesten Maschinen ausgestattet, dennoch setzt sie noch auf „gute alte Handarbeit“. Laut der Diplom-Augenoptikerin komme man mit Menschenverstand oft noch viel weiter als mit der Technik. „Jeder Mensch ist individuell, die Brille muss auf jede Nase passen. Das kann keine Maschine“, erklärt sie. So werde bei ihr trotz technischer Unterstützung der Sitz noch einmal kontrolliert.

Zusammen mit ihrem Team legt Petra Koester viel Wert auf die individuelle Beratung – Schließlich ist jede Nase anders. So wird bei der Augenoptik Koester der Sitz immer genauestens überprüft. Quelle: Privat

Ihre Einstellung und ihr fachliches Wissen gibt sie auch an ihre Lehrlinge weiter. „Es gibt nichts, das nicht geht. Sie müssen lernen, lösungsorientiert und flexibel zu arbeiten“, betont die Geschäftsfrau. Das scheint auf fruchtbaren Boden zu fallen. Denn viele ihrer einstigen Lehrlinge absolvierten später auch die Meisterprüfung. Bei ihren Mitarbeitern legte die Optikerin stets Wert auf fachliche sowie menschliche Kompetenz. So weiß Petra Koester ihr Lebenswerk in guten Händen und kann sich guten Gewissens Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand begeben.

Diese Ratschläge gibt Petra Koester jungen Gründerinnen 1. Glaube immer an dein eigenes Können und lasse dich nicht von Rückschlägen entmutigen! Im Leben gibt es Höhen und Tiefen, da muss man auch mal ein Tal aushalten. 2. Bleib offen für alles, aber hinterfrage gleichzeitig. Verwende deinen Verstand, du solltest nie einfach blind vertrauen. 3. Als Frau musst du dich oft mehr beweisen. Du wirst auf die Probe gestellt und alles, was du tust, wird genau unter die Lupe genommen. 4. Der Anfang kann hart sein, aber bleib dran. Manchmal wirst du dich durchboxen und die Zähne zusammenbeißen müssen. Am Ende lohnt es sich. 5. Nur was man gern tut, macht man gut. Finde deine Leidenschaft und folge ihr auch. Dabei solltest du stets neugierig bleiben. Es gibt immer etwas Neues zu lernen.

Von Barbara Waretzi