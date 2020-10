Stralsund: Aus der Traum von der Traumkutsche zur Hochzeit

Stralsund

In einer weißen Kutsche bis zum Standesamt – das ist der Traum vieler Brautpaare, um den Tag der Hochzeit unvergessen schön zu machen. Doch in Stralsund kann man sich diesen Traum, von einem Kutscher mit Frack und Zylinder chauffiert zu werden, schon lange nicht mehr erfüllen. Aus der Traum von der Traumkutsche. Und zwar endgültig, ohne Aussicht auf Hoffnung, wie in der Bürgerschaftssitzung am Donnerstag sehr deutlich wurde.

Denn der Zoo hat den Einsatz von Pferdegespannen im Straßenverkehr eingestellt. Zu teuer, zu aufwendig in der Unterhaltung, zu personalintensiv. Die beiden Hochzeitskutschen sind jetzt Museums-Exponate und werden in der Remise auf dem Hof des Ackerbürgerhauses für Besucher ausgestellt. Doch fahren werden sie nicht mehr.

In den 80ern gab es noch Fuhrunternehmer

Als sich Anfang der 1980er-Jahre abzeichnete, dass die letzten privaten Fuhrunternehmer mit Pferdegespannen ihr Gewerbe aufgeben, erhielt der Tierpark vom damaligen Rat der Stadt Stralsund den Auftrag, den Bedarf an Hochzeitsfahrten abzusichern. „Daraufhin wurden zwei geschlossene Kutschen und drei Schimmel gekauft. Als externe Kutscher übernahmen bis 1990 Walter Scholz, danach Günter Scholz, beide einst als Kutscher beim Fuhrunternehmen Bredenbeck tätig, die Fahrten mit der Kutsche. Die Kutscher fuhren dabei auf eigene Rechnung“, berichtete Christoph Langner am Donnerstagabend in der Bürgerschaft.

Ab 1990 Kutschen in Zoo-Obhut

Wie der Chef des Stralsunder Zoos weiter erklärte, wurde die weiße Kutschen ab 1990 von dem Zoo-Angestellten Rüdiger Banditt gefahren. „Er ist Meister der Pferdezucht und verfügt über die Berechtigung zum Führen von Pferdegespannen im Straßenverkehr. Das ist der sogenannte Kutscherschein.“ 1992 saß zum letzten Mal ein Brautpaar in der Hochzeitskutsche. Aber 1993 übernahm der Tierpark-Kremser zum Teil diese Aufgabe, alles unter Obhut des Zoos. Doch 2017 wurden auch diese Fahrten eingestellt.

Zunehmender Verkehr für Tiere zu gefährlich

Und das hat mehrere Gründe, wie Dr. Langner auf Anfrage des Bürgerschaftsabgeordneten Michael Adomeit erklärte: „Die heutigen Verkehrsteilnehmer und auch die Passanten verfügen nicht mehr über Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Pferden. Dichtes Auffahren, Hupen oder Annäherung an die Tiere von hinten führen beim Fluchttier Pferd zu gefährlichen und unkalkulierbaren Abwehrbewegungen.“

Passanten sehr unvernünftig

Für Hochzeitsfahrten wäre in der Regel eine Fahrt zum Rathaus erforderlich – durch Straßen mit hohem Verkehrs- und Fußgängeraufkommen. „Die letzten Fahrten mit dem Kremser bei den Wallensteintagen haben gezeigt, dass heute nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene keinerlei Risikobewusstsein bei der Begegnung mit Pferden haben. Passanten halten trotz Ermahnungen keinen Sicherheitsabstand, berühren die Pferde oder fahren mit dem Auto dicht an die Tiere heran.“ Ein zu hohes Risiko, das der Zoo nicht eingehen kann, so Langner.

Wertvolle Kutschen umbauen?

Der Kremser des Zoos war bis 2017 im Einsatz, hier eine Fahrt zur Nacht des offenen Denkmals. Quelle: OZ

Grund 2 für das Kutschen-Aus: Die historisch wertvollen Kutschen müssten, gemäß der heute geltenden Vorschriften, mit zwei Bremskreisen, elektrischer Beleuchtung und Fahrtrichtungsanzeige und gummibereiften Rädern ausgestattet werden. Beide Kutschen sind museale Exponate, die Nachrüstung der notwendigen Ausstattung würde erhebliche Eingriffe in die historische Substanz der Kutschen nach sich ziehen.

Um die Pferde in einem guten Übungszustand zu halten, müsste das Gespann regelmäßig im Einsatz sein. Hierzu bedarf es einer zusätzlichen, geschulten Arbeitskraft. Dafür wäre eine neue Planstelle nötig. Außer dem Gespannführer braucht man zudem einen Hilfskutscher, der bei Bedarf die Pferde hält und auf schwer einsehbaren Kreuzungen den Verkehr reguliert, wie Christoph Langner ausführte. Außerdem machte der Tierpark-Direktor darauf aufmerksam, dass der Einsatz von Pferdekutschen von Tierschützern kritisch gesehen wird.

Mehr Aufwand als Nutzen

„Wir mussten also alle Punkte von Verkehrssicherheit über technische Ausstattung bis hin zu den Kosten einem eher überschaubaren Nutzen des Einsatzes der Hochzeitskutsche gegenüberstellen. Das Ergebnis fiel eindeutig gegen den Einsatz eines Gespannes aus“, so Langner am Rednerpult der Bürgerschaft.

Kleiner Trost für alle Kutschen-Fans: Einige Reit- und Fahrvereine und auch vereinzelte Privatunternehmer rund um Stralsund bieten Kremser- und Kutschfahrten an, so zum Beispiel der Hof Thomsen in Groß Kordshagen. Doch auch bei den Reitturnieren in Altenpleen und Prohn zeigen die stolzen Besitzer ihre Prachtexemplare.

Von Ines Sommer