Stralsund: Auseinandersetzung an NPD-Wahlstand

Stralsund

Eine körperliche Auseinandersetzung hat es am Dienstagmorgen in Stralsund an einem NPD-Wahlstand gegeben. Laut Polizei zeigten sich die Beteiligten gegenseitig wegen Körperverletzung an.

Gegen 10.45 Uhr gab es in der Ossenreyerstraße Differenzen zwischen einem 24-Jährigen und mehreren Vertretern eines NPD-Wahlstandes. Zeugen sagten aus, dass der junge Mann im Vorbeigehen Wahlkampf-Werbeartikel zu Boden riss. Ein 45-jähriger Vertreter des NPD-Stands folgte ihm, um ihn zu Rede zu stellten.

24-Jähriger auf Boden festgehalten

Sie provozierten sich verbal und es kam auch zu Schubsereien. Vertreter des Wahlstands alarmierten daraufhin die Polizei. Um zu verhindern, dass der 24-Jährige einfach weitergeht, brachten zwei Vertreter des NDP-Wahlstands ihn zu Boden und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Die Beteiligten zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung an. Die Polizei ermittelt weiter.

Von Kira Schmidt