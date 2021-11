Stralsund: Ausstellung bringt Botschaft der Holocaust-Überlebenden

Stralsund

Die Wanderausstellung „Un-er-setz-bar“ vom Erinnerungsort Topf & Söhne – die noch bis zum 6. Januar dienstags bis sonntags von 12 bis 16 Uhr in der Jakobikirche zu sehen ist – gilt als Zeugnis der letzten Überlebenden nationalsozialistischer Vernichtung. Ihre Botschaft – die Grundsolidarität des Menschen mit dem Menschen – ist die Substanz für eine weltoffene, menschliche Zukunft.

Die Ausstellung ist sieben Überlebenden und ihren Familien gewidmet. Ihr Leben bezeugt verschiedene Dimensionen der nationalsozialistischen Verfolgung, des Widerstands und der Rettung. Eigens für die Ausstellung geführte Filminterviews und Fotografien berichten von der Kindheit, den Lagererfahrungen und dem Schicksal der Familien. In der Ausstellung, die gemeinsam vom Diözesanrat des Erzbistums Berlin und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend Berlin präsentiert wird, formulieren die Überlebenden ihr Vermächtnis an die nachfolgenden Generationen.

Zu den Überlebenden gehört die Menschenrechtsaktivistin Esther Bejarano, die dieses Jahr verstarb. Sie überlebte als einzige ihrer Familie das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, da sie gezwungen wurde im „Mädchenorchester“ des Lagers zu spielen. Sie verdeutlichte immer wieder, dass die jungen Generationen nicht am Holocaust schuld sind, sie jedoch wachsam gegen jede Form von rassistischem Gedankengut sein muss und hier auch handeln muss.

Mit der Ausstellung setzen der Diözesanrat und der BDKJ Berlin einen Schlusspunkt in 2021, dem Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Beide Institutionen engagieren sich seit Jahren gegen jedwede Form von Rassismus. Dabei spielt der Glaube ebenso wie kulturelle Gemeinsamkeiten eine Bedeutung.

Der Erinnerungsort Topf & Söhne – die Ofenbauer von Auschwitz – wurde 2011 auf dem ehemaligen Firmengelände in Erfurt eröffnet. Das Unternehmen war einst für die Errichtung der Verbrennungsöfen und die Lüftungstechnik für die Gaskammern in den Krematorien verantwortlich und damit am Völkermord an europäischen Juden, Sinti und Roma beteiligt.

Mit der Eröffnung des Erinnerungsortes hat sich die Stadt Erfurt – 66 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Januar 1945 – zur Verantwortung gegenüber ihrer Geschichte bekannt. Damit möchte sie einen historischen Lernort und dessen unersetzbares Potential zur Reflexion ethischer Fragen sichern.

Von OZ