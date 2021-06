Stralsund: Auto geht in Flammen auf – Fahrer verletzt

Stralsund

Ein Auto ist am Samstag auf der L 296 zwischen Stralsund und Altefähr komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer (56) eines Mazdas technische Probleme an seinem Fahrzeug. In weiterer Folge leuchtete die Motorleuchte seines Fahrzeugs auf und wenige Sekunden später ging das Fahrzeug in Flammen auf. Der Fahrzeugführer konnte sich aus dem Wagen retten, verletzte sich jedoch bei dem Versuch, persönliche Dinge aus seinem Kofferraum zu holen. Der 56-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Helios Hanse Klinikum gebracht.

Die Feuerwehr Rügen war vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen löste ein technischer Defekt das Feuer aus. Für die Zeit des Einsatzes in den Mittagsstunden musste der „alte Rügendamm“ vollständig gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Von OZ