Stralsund: Autofahrer legt Stromversorgung lahm

Stralsund

Einen überschaubaren Sachschaden mit dennoch weitreichenden Konsequenzen verursachte am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr ein Autofahrer in der Vogelsangstraße. Der 35-jährige Deutsche kam von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen Stromverteilerkasten, der umgehend in Brand geriet. Die Feuerwehr Stralsund löschte den Brand.

Aufgrund der Zerstörung waren die angrenzenden Mehrfamilienhäuser dann von der Stromversorgung abgeschnitten. Noch am Abend haben sich Mitarbeiter der Stadtwerke Stralsund darum bemüht, die Stromversorgung schnell wieder herzustellen. Der Sachschaden wurde mit 5000 Euro am Stromverteilerkasten und 1000 Euro am Fahrzeug beziffert.

Von wbk