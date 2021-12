Stralsund

Hier liegt Liebe in der Luft: Das neue Buch „Flittern mit Renate – Hochzeit am Sund“ ist eine Geschichte für das Herz. Die illustrierte Kurzgeschichte der Hohendorfer Autorin Dorina Kasten mit Zeichnungen von Regina Barbara Apitz spielt in der Vorweihnachtszeit in Stralsund. Weihnachtsmarkt, die Altstadt im Winter und eine Hochzeitskutsche: Was könnte es Romantischeres geben?

Der Protagonist der Geschichte ist kein Unbekannter in Kastens Büchern, erzählt sie. Der fiktive Tierarzt Dr. Hartmut Luzifer spielte schon in mehreren Storys der Autorin mit, ist mittlerweile im Ruhestand. Doch die Rente ist gar nicht so toll, wie der Charakter dachte. Er entscheidet sich dazu, mit einer Hochzeitskutsche durch Stralsund zu fahren, kauft sich dafür die Kaltblutstute Renate. „Das Buch ist aus der Sicht des Pferdes geschrieben, das mit Dr. Luzifer auf Reise geht“, macht Dorina Kasten neugierig. So romantisch wie sich Renate und der Tierarzt die Kutschfahrten mit Hochzeitspaaren zunächst vorgestellt hatten, wird es anfangs allerdings nicht. Es gibt ein bisschen Herzschmerz.

Geschichte mit Happy End

„Aber am Ende wird alles gut werden“, versichert Dorina Kasten, die als Kuratorin in Stralsund arbeitet. Das Happy End ist ihr immer wichtig, wie sie sagt. Beim Lesen ihrer Bücher solle man für einen Moment dem Alltag entfliehen können, sich wohlfühlen und am Ende denken: „Hach, war das schön.“ Für das Schreiben nimmt sie sich extra nach Feierabend Zeit. Seitdem sie angefangen habe, zu schreiben, schwimme sie auf einer Welle. Die Ideen würden nur so aus ihr heraussprudeln.

Nach einem rechercheintensiven Buchprojekt widmete sich Dorina Kasten nun wieder einer Wohlfühlgeschichte. Realistische Ortsangaben sind der Autorin darin wichtig. „Warum sollte ich mir eine Stadt ausdenken, wenn es schon einen schönen Ort für die Handlung gibt“, antwortet Kasten auf die Frage, warum die Geschichte in Stralsund spielt. Und dass die Storys in der Umgebung spielen, komme bei den Leserinnen und Lesern auch sehr gut an, erzählt sie. Sie habe schon häufiger gehört, dass mit ihren Büchern in der Hand die Stadt erkundet wurde. „Deswegen versuche ich immer alles so real wie möglich darzustellen.“

„Flittern mit Renate“ heißt das neue Buch von Dorina Kasten und Regina Barbara Apitz, das in Stralsund spielt Quelle: privat

Und nicht nur die Orte sind real, auch bei ihren Figuren lässt sie sich von echten Menschen in ihrem Alltag oder auch von Begebenheiten für die Story inspirieren, wie sie sagt.

Aktuelle Geschichte, nur ohne Corona

Die Geschichte spielt im Dezember diesen Jahres. Sogar die Wochentage stimmen. „Nur von Corona liest man in dem Buch nichts“, verspricht sie. Ob der Tierarzt und das Pferd Renate doch noch Freude an den Kutschfahrten haben werden? Das Buch ist ab sofort im Softcover mit 50 Seiten in allen Buchhandlungen in der Region und im Internet erhältlich. Es kostet 14 Euro.

Von Stefanie Ploch