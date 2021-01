Stralsund

Die Stralsunder Bürger könnten bald über das Schicksal der „Gorch Fock“ (I) entscheiden. Die Fraktion Bürger für Stralsund (BfS) drängt auf einen Bürgerentscheid über den Ankauf des reparaturbedürftigen Segelschulschiffes durch die Hansestadt. Über den entsprechenden Antrag sollte in der letzten Bürgerschaftssitzung abgestimmt werden. Zwar fiel diese in der vergangenen Woche coronabedingt aus, dennoch steht bereits ein neuer Termin für Anfang März fest. Das Ziel der BfS: Sie wollen verhindern, dass sich die Hansestadt ein unnötiges, „finanzielles Millionengrab“ aufbürdet.

BfS-Fraktion will Ankauf noch verhindern

Der Ankauf durch die Hansestadt ist eigentlich beschlossene Sache. Bereits Ende 2018 stimmten die Stadtvertreter für den Erhalt der Touristenattraktion an der Stralsunder Kaikante. Doch über zwei Jahre hinweg liefen die Vertragsverhandlungen mit dem Eignerverein Tall Ship Friends offenbar äußerst zäh, so dass Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) bisher noch keinen Vollzug melden konnte. Die Fraktion Bürger für Stralsund (BfS) hat nun die Möglichkeit gewittert, den Ankauf per Volksentscheid vielleicht doch noch abzuwenden. „Die ‚Gorch Fock‘ wird den Haushalt der Hansestadt jährlich enorm belasten“, befürchtet Thomas Haack, Geschäftsführer der BfS. Mit Blick auf zukünftige Generationen hält er den Entscheid für notwendig und verweist auf ein Horrorszenario, dass die Bundesmarine mit ihrer ‚Gorch Fock‘ gerade durchlebt. Zwar steuert die langwierige Sanierung des Marineschulschiffs 2021 auf ihr Ende zu – dennoch wird die Generalüberholung fünfeinhalb Jahre gedauert haben. Kosten für den Steuerzahler: 135 Millionen Euro. Ursprünglich waren nur rund 10 Millionen geplant.

Bürgerentscheid gleichzeitig mit Landtagswahlen

Der ursprüngliche Ankaufspreis der Stralsunder „Gorch Fock“ wurde vor zwei Jahren mit 950 000 Euro beziffert, die dringend notwendige Reparatur mit sieben Millionen Euro. Dafür fehlte dem Eignerverein das Geld. Stadt und Land wollen einspringen, doch die Zeit drängt. Mitte 2021 sollte der Segler in die Werft kommen, doch ob der Terminplan noch gehalten werden kann, ist derzeit unklar. Über ihren Antrag will die BfS deswegen auch Transparenz in den Kaufprozess bringen. Bis zum 1. August sollten die Verhandlungen ein Ende haben, der Bürgerentscheid könnte dann gleichzeitig mit den Landtagswahlen über die Bühne gehen. Die zentrale Frage: „Soll die Hansestadt Stralsund die ‚Gorch Fock‘ käuflich erwerben?“ „Ich höre in der Debatte mehr nein raus“, gibt sich Thomas Haack optimistisch. „Sollte das Volk für den Ankauf stimmen, unterstützen wir das Votum.“

Was die Fraktionen zum Bürgerentscheid sagen

Eine reale Chance scheint der mögliche Bürgerentscheid jedoch nicht zu haben. Ein früherer Antrag in derselben Sache von Einzelbürgerschaftsmitglied Michael Adomeit wurde bereits mehrheitlich abgelehnt. Auch aktuell sprechen sich die meisten Fraktionen dagegen aus. „Wir sind für den Erhalt der ‚Gorch Fock‘ als touristischen Wahrzeichen“, sagt Ute Bartel, Fraktionsvorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion. „Aber nicht um jeden Preis. Es sollte wirklich kostenneutral ablaufen.“ So sieht es auch Wolfgang Meyer, Geschäftsführer der Linken-Fraktion. „Die ‚Gorch Fock‘ ist wichtig für das Stadtbild. Da es bereits eine Förderzusage vom Land gibt, wäre ein Bürgerentscheid jetzt eher kontraproduktiv.“ Auch die Grünen unterstützen die Bemühungen zum Erhalt des Schiffes. „Wir wägen aber die Bedingungen dazu sorgsam ab. Dazu gehört vor allem ein schlüssiges und nachhaltiges Betreiberkonzept“, sagt Jürgen Suhr, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei. „Der Verzicht auf einen Kauf des Schiffes birgt die Gefahr, dass die ‚Gorch Fock‘ in absehbarer Zeit nicht mehr in Stralsund liegen wird.“ Von einem Bürgerentscheid hält er in der aktuellen Situation nichts. „Die Fraktion Bürger für Stralsund kommt einfach zu spät und erweckt den Eindruck, als wollte sie nachkarten, nur weil ihnen die mehrheitlich gefassten Beschlüsse nicht passen“, sagt er. Einen „schlechten politischen Stil“ wirft hingegen die CDU-Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden der BfS-Fraktion vor. „Die Stralsunder möchten, dass das Schiff bleibt“, sagt sie. Deshalb hätte sich ihre Fraktion über Jahre hinweg für Ankauf und Erhalt des Schiffes eingesetzt. Beides soll nun nahezu kostenneutral ablaufen, vom Land gäbe es eine Förderzusage in Höhe von rund neun Millionen Euro. „Es ist gut angelegtes Geld in unsere Kultur“, sagt von Allwörden und weiter: „Ein Bürgerentscheid ist da nicht mehr sinnvoll.“

AfD-Fraktion ist für Bürgerentscheid

Die AfD-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft würde einen Bürgerentscheid hingegen begrüßen. „Dies entspricht unserem Leitbild einer direkten und bürgernahen Politik“, erläutert Jens Kühnel. Aus Sicht des AfD-Fraktionsvorsitzenden sollte man nichts unversucht lassen, um das Wahrzeichen zu erhalten. Dennoch verweist er darauf, dass Stralsund viele erhaltenswürdige Wahrzeichen habe. Seine Fraktion knüpft ihre Unterstützung an zwei Bedingungen: Einen ausgereiften Wirtschaftsplan für den Erhalt der „Gorch Fock“ und klares Votum der Stralsunder per Bürgerentscheid.

Umfrage: Mehrheit spricht sich für Ankauf aus

Für ein Stimmungsbild konnte man die Frage des Bürgerentscheids bereits über die Instagram-Seite der Stralsunder OZ beantworten. Das Ergebnis war hier eindeutig: 74 Prozent der Teilnehmer sprachen sich für den Ankauf aus (171 stimmten dafür, 59 dagegen). Eine direkte Mitsprache würden die Umfrageteilnehmer begrüßen. Hier sprachen sich 63 Prozent für einen Bürgerentscheid aus (163 Ja-, 94 Nein-Stimmen).

Kontroverse Debatte der Bürger

Die Debatte auf der Facebook-Seite der OZ-Stralsund lief hingegen äußerst kontrovers ab. Hier sprach sich die Mehrheit gegen einen Ankauf aus. „Das Schiff ist ein Wrack“, sagt Stephan Fritz. „Die hätten das damals versenkt lassen sollen. So kostet es viel Geld allein an Reparaturen.“ So sieht es auch Jens Henning: „Für maximal einen symbolischen Euro kann die Stadt das Schiff erwerben“, sagt er. Katrin Janik hingegen weist auf die prekäre Corona-Lage hin. „In der aktuellen Situation ist diese Frage nicht angebracht und überflüssig. Solche Investitionen sollten definitiv in wichtigere Dinge für unsere Stadt fließen. Unseren Einzelhandel und die Gastronomie beispielsweise“, sagt Janik. Martha Unterstab formuliert es so: „Wenn unsere Schulen saniert, die Pflegeeinrichtungen auf Zack, den Einzelhändlern geholfen wurde und die Grünanlagen gepflegt sind, dann können wir darüber nachdenken. Nicht eher!“ Aja StaBu bringt hingegen vor: „Es ist ein Stück Kultur und Geschichte. Daher ist es erhaltenswert. Es könnte gleich auf der Werft repariert werden. Damit bleibt das Geld in Stralsund.“

Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ Das 82 Meter lange Segelschulschiff „Gorch Fock“ (I) ist dem Verein Tall Ship Friends zufolge 1933 bei Blohm+Voss in Hamburg gebaut worden. Es wurde auf „Gorch Fock“, das Pseudonym des Schriftstellers Johann Kinau, getauft, der 1916 bei einem Schiffsuntergang ums Leben kam. Im Zweiten Weltkrieg fand an Bord keine Ausbildung statt. Am 30. April 1945 sprengte die Wehrmacht das Schiff im Strelasund. Auf Anordnung der Sowjetischen Militäradministration wurde es 1946 gehoben und in Rostock und Wismar instandgesetzt. Es diente dann unter dem Namen „Towarischtsch“ als Schulschiff der Handelsmarine in der Sowjetunion. Bis 2003 gehörte es einem ukrainischen Schiffseigner. Dann kaufte der Verein Tall Ship Friends das nicht mehr seetüchtige Schiff und überführte es nach Stralsund, wo es um- und ausgebaut wurde. Heute ist der Windjammer Filmlocation und Hochzeitsort und kann normalerweise von Touristen und Einheimischen samt seines Schiffsmuseums täglich besichtigt werden. Rund 60 000 Besucher zieht es jährlich an. Doch derzeit ist es für den Publikumsverkehr geschlossen.

Von Kay Steinke