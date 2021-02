Stralsund

Unter dem Motto „Kooperation statt Verbote“ haben mehr als 200 Landwirte am Dienstag in Stralsund gegen weitere Umweltauflagen protestiert. Die Bauern zogen am Vormittag in einem Korso aus Traktoren durch die Stadt und hielten in Dreier-Reihen vor der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen, um ihre Forderungen an die Bundespolitik Nachdruck zu verleihen. Die Aktion richtete sich gegen das von der Bundesregierung geplante „Aktionsprogramm Insektenschutz“, welches an diesem Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet werden soll.

Landrat Stefan Kerth (SPD), Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und Ruth Düsing, Sachbearbeiterin im Stralsunder Wahlkreisbüro von Angela Merkel, hörten sich vor dem Landratsamt die Standpunkte der Bauern an. Alle drei bekamen eine Mappe mit Hintergrundinfos, den Positionen des Bauernverbandes und einem Brief an die Bundeskanzlerin in die Hand gedrückt. Darin heißt es etwa: „Die geplanten Bewirtschaftungsauflagen schränken die Landwirtschaft nachhaltig ein, ohne neue Chancen für den Insektenschutz zu generieren.“

„Die Bauern sorgen für das Essen“

Auf Plakaten der Bauern standen Parolen wie „Sachverstand statt Ideologie“ oder „Insektenschutz wollen wir auch. Redet mit uns“ oder „Niemand soll es je vergessen – die Bauern sorgen für das Essen.“ Im Anschluss an den Halt vorm Landratsamt drehte die Trecker-Kolonne noch drei große Runden durch Stralsund. So sollten auch die Einwohner der Stadt auf die Lage aufmerksam gemacht werden. Das Passieren von rund 200 Traktoren führte an mehreren Kreuzungen zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Landwirte biegen beim Landratsamt ein. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

„Mit den jetzigen Plänen werden Landwirte dafür bestraft, über Jahrzehnte artenreiches Grünland und wertvolle Streuobstwiesen gepflegt zu haben“, erläuterte der Präsident des Bauernverbandes MV, Detlef Kurreck. Bei der Ausweisung von FFH- und Vogelschutzgebieten (FFH steht für Fauna Flora Habitat) sei den Bauern vor Jahren Bestandsschutz zugesichert worden. Das solle nun unterlaufen werden.

In MV wären 350 000 Hektar betroffen

Die Bauern befürchten, dass ihnen noch mehr Ackerfläche als bisher zur Nahrungsmittel-Produktion entzogen wird. Im Nordosten wären demnach 300 000 Hektar betroffen. Heike Müller, Mitglied im Vorstand des Bauernverbandes MV spricht in diesem Zusammenhang von einer „kalten Enteignung“. Neben dem Verband trat die Initiative „Land schafft Verbindung“ als Organisator der Aktion auf.

Letztlich hätten es sogar noch mehr als die 200 werden können, doch wie Versammlungsleiter Detlef Nickel von „Land schafft Verbindung“ berichtete, hätten vor allem Viehhalter kurzfristig abgesagt, da ihnen aufgrund der eisigen Temperaturen Wasser- und Gülleleitungen zufroren und sie sich um die Tiere kümmern mussten. Zudem sahen viele Landwirte aus Vorpommern-Greifswald von einer Teilnahme ab aufgrund der hohen Infektionszahlen im Landkreis.

Drei Stunden Anfahrt

Trotz des widrigen Wetters nahmen zahlreiche Landwirte auch zum Teil weite Wege auf sich. So wie Andreas Pingel aus Letschow bei Schwaan im Landkreis Rostock. „Ich bin heute Morgen um 3 Uhr aufgestanden, um hier mitzumachen.“ Die Lage sei ernst.

Sollte das Gesetz so durchgehen, könnte er 150 seiner 600 Hektar Land nicht mehr wirtschaftlich nutzen. Um dagegen ein Zeichen zu setzen, habe er die drei Stunden Anfahrt in Kauf genommen. Andere Teilnehmer kamen sogar aus dem Raum Ludwigslust nach Stralsund. Andere Bauern aus dem Nordosten fuhren zu Protesten nach Brandenburg und Berlin.

Von Winfried Wagner (dpa) und Kai Lachmann