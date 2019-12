Stralsund: Bedeutendes Gemälde kehrt an seinen Ursprungsort zurück

Stralsund

Der Förderverein des Stralsund Museums hat mit Hilfe von Spenden ein Bild des Malers Gerhard Moll erworben und an das Helios Hanseklinikum in Stralsund übergeben. Das Gemälde soll im neuen Jahr seinen Platz in der Klinikumskirche finden. Klinikgeschäftsführer Johannes Rasche: „Das Werk hat für uns gerade im Hinblick auf die Aufarbeitung der Historie am Standort eine große Bedeutung. Daher sind wir dem Förderverein sehr dankbar für seine Initiative.“

Molls Geschichte klingt aus heutiger Zeit unvorstellbar. Er sei zur Überprüfung seines Geisteszustandes in die Marine Heilanstalt Stralsund eingewiesen worden, heißt es im 1952 verfassten, handschriftlichen Lebenslauf des heute fast vergessenen Malers (1920-1986). Die Einberufung zur Marine Anfang 1942 führte bei dem damals 22-Jährigen, der nicht mit einer Waffe in der Hand sterben wollte, zu einer beträchtlichen inneren Konfliktsituation. Nach einer Befehlsverweigerung wurde Moll im Mai 1942 zur psychiatrischen Begutachtung in die Marine Heilanstalt Stralsund eingewiesen. Fünf Monate später erfolgte seine Entlassung aus der Heilanstalt und vom Militär.

Traumatische Erlebnisse

Aus Archivmaterial ist bekannt, dass zum Marinelazarett Stralsund am Krankenhaus am Sund eine vergleichsweise große Nervenabteilung mit 68 Betten gehörte, die sich auf dem Gelände der 1939 geräumten und in der Folge als SS-Kaserne genutzten Heilanstalt am Krankenhaus West befand. Die dortige Situation schilderte Moll rückblickend traumatisch. „Angesichts der Zustände, die dort herrschten, hundert Geisteskranke in einem verschlossenen Saal, die von Pflegern auf die brutalste Weise misshandelt wurden, erlitt ich einen Nervenzusammenbruch…“ schrieb er in seinem Lebenslauf. Diese Eindrücke spiegeln sich auch in seinem um 1943 entstandenen Gemälde „Heilstaetten Stralsund“ wider. Im expressionistischen Stil mit wenigen leuchtenden Farben werden über die miteinander unverbundenen Figuren eine tiefe Raumperspektive und die individuelle Hilflosigkeit, Not und Einsamkeit, wie sie Moll durchlebt haben muss, greifbar.

„ Jutta Zimmer, die Lebenspartnerin Molls, die sein Werk über Jahre betreut hat, war überzeugt, dass es ich bei der rechts im Bild sitzenden Person, deren Gesicht durch die Hände verborgen wird, um Gerhard Moll selbst handelte“, weiß Dr. Jan Armbruster. Der Leitende Oberarzt der Forensischen Psychiatrie stand 2012 im Zusammenhang mit der Erforschung der Geschichte des Krankenhauses West mit Jutta Zimmer in Kontakt. „Ihr offenbarte der Pazifist Moll, dass er den Nervenzusammenbruch simuliert hätte, um seine Dienstuntauglichkeit zu erreichen. Am schwersten sei es ihm demnach gefallen, irre Antworten zu geben und zu lachen. Er sei einem jungen Arzt, von dem er sich durchschaut gefühlt hätte, dankbar gewesen, dass er trotzdem seine Entlassung unterstützte“, ergänzt Dr. Armbruster.

Lesen Sie auch: Stralsund erinnert an 1160 Opfer der NS-Euthanasie

Von OZ