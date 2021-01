Stralsund: Bei kuschelnden Pinguinen und knuffigen Seehasen

Stralsund

Was für ein Jahr! Zu den schönsten Seiten des Journalistenberufs gehört es, dass man so viele Menschen kennenlernen darf und dass man manchmal auch an Orte kommt, an die man normalerweise nicht gelangt.

Wer darf zum Beispiel mal einen ganzen Arbeitstag mit einer Briefzustellerin der Deutschen Post verbringen? Die Weihe der Jakobiorgel war ein Meilenstein in diesem Jahr. Es gab Stürme und Hochwasser und den Weihnachtsmarkt und ja, es gab vor allem das böse C-Wort.

Scheiben putzen mit Magneten

Aber dieses Jahr werde ich auch deshalb in Erinnerung behalten, weil es einen ganz besonderen Termin für mich bereit gehalten hat. Ich durfte einen Tag hinter die Kulissen des Ozeaneums schauen. Und nicht nur das, ich durfte mit anpacken! Wie genial ist das denn bitte? So viel Technik, so viel Wissenschaft, so viel zu bedenken. Einfach unglaublich, was ich an meinem „Praktikumstag“ alles erleben durfte. Das begann schon damit, dass ich es spannend fand, einmal die riesigen Scheiben eines Aquariums zu putzen. Gar nicht so einfach, wie es aussieht mit so einem riesigen Magneten und einem Fleece dazwischen.

Neue Lieblingstiere entdecken

Doch damit nicht genug, war es einfach beeindruckend, in die Quarantänebecken zu schauen, Rochen zu füttern, Katzenhaie zu streicheln und neue Lieblingstiere zu entdecken. Denn seit diesem Besuch im Ozeaneum liebe ich die Seehasen. Die sind echt ‚ne Wucht und sooo knuffig. Die wussten genau, wann das Futter kam und hielten einfach ihr Maul auf. Allerdings kommen sie nicht gegen Lemmy und seine Kumpels an. Denn das war der unbestrittene Höhepunkt des Tages: Auf der Dachterrasse die Pinguine füttern zu dürfen und dabei mit dem vorwitzigen Lemmy ein bisschen zu kuscheln.

Einem kuschelnden Pinguin ist schwer zu widerstehen

Die Tiere sind ziemlich vorwitzig und ganz schön clever, wie man etwa bei Lemmy feststellen konnte. Der sollte eigentlich keine Sardinen bekommen, weil er später noch am Projekt „Hearing in Pen­guins“ teilnahm und da waren die Fische Belohnung. Doch wer kann schon einem kuschelnden und bettelnden Pinguin widerstehen? Ich an diesem Tag auf jeden Fall nicht.

So waren es für mich beeindruckende Stunden unter dem Meer, der mir einen kleinen Eindruck vermittelt haben, wie viel Arbeit, Wissen und Leidenschaft hinter einer Einrichtung wie dem Ozeaneum steckt. Und dass vor allem, weil sich Aquarienleiter Alexander von den Driesch und seine Mitarbeiter so viel Zeit genommen haben, um mir alle Fragen zu beantworten und die kleinen und großen Überraschungen hinter den Kulissen und in den Aquarien zu zeigen.

Von Miriam Weber