Stralsund

Wenn der Wind günstig steht, ziehen die Röstaromen hinunter bis zum Hafen. Seit 2012 wird in der Fährstraße der Kontor-Scheele-Kaffee geröstet. Nicole Ruß steht dort seit 2014 am Probat-Trommelröster. Damals waren es drei verschiedene Sorten des schwarzen Goldes, die hier die Langzeitröstung bekommen haben, heute sind es schon 18 individuelle Genüsse, die sie mit ihren beiden Kollegen zubereitet.

„Damit haben wir auf die Ansprüche und Geschmäcker der Kunden und Besucher reagiert. Die verschiedenen Arten, Kaffee zuzubereiten, passen nicht zu jedem Kaffee oder jeder Mischung. Auch wollen wir möglichst jede Kaffeeregion und auch die Masse an Aromen darstellen“, erklärt Nicole Ruß. Dafür hat das Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ die Kontor-Scheele-Rösterei 2021 bereits zum zweiten Mal als „beste Rösterei in Mecklenburg-Vorpommern“ ausgezeichnet.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Röstung macht den Unterschied

Seit Nicole Ruß mit dem Kaffeerösten begann, hat sich auch ihr eigener Kaffeegeschmack sensibilisiert. Herkömmlicher Kaffee, wie er in jedem Discounter oder Supermarkt zu bekommen ist, ist für sie nicht mehr vorstellbar. „Das ist eine Einbahnstraße. Wer anfängt, traditionell gerösteten Kaffee zu trinken, kann nicht mehr anders“, ist die 45-Jährige überzeugt. Hat man seine Sinne geschärft, kann dies im Urlaub auch mal vor Probleme stellen. „Ich trinke dann keinen Kaffee mehr nach dem Essen im Restaurant, um mir mit schlechtem Kaffee nicht das gute Essen zu verderben. Dafür besuche ich dann lieber Röstereien für einen guten Kaffee“, sagt Nicole Ruß.

Sie erklärt, was den Kaffee aus ihren Händen von dem Massenprodukt unterscheidet. „In unseren Trommelröster kommen 12 Kilogramm Kaffeebohnen, die bei 200 bis 215 Grad, 15 bis 20 Minuten geröstet werden, statt für zwei, drei Minuten bei 400 bis 500 Grad“, so die Rösterin. Bei der kürzeren Röstdauer bleibt die Säure enthalten, die manchmal schwer verträglich ist.

Zwischen Arabica und Robusta

Geschmack und Verträglichkeit können auch eine Frage der Kaffeefamilie sein. Während der Arabica, der in Höhen ab 1000 bis 2000 Meter vielfältige Aromen in über hundert Varietäten bietet, findet sich der Robusta mit seinen erdigen Tönen in Lagen unter 1000 Meter, was sich im günstigeren Preis niederschlägt. Allerdings hat der Robusta von Natur aus mehr Säure. „Aber auch daraus kann man guten Kaffee machen“, sagt Nicole Ruß. Denn auch hier kann das schonende Röstverfahren zum gewünschten Erfolg führen.

Die Länderkaffees der Kontor-Scheele-Rösterei bringen den Geschmack aus Mexiko, Guatemala, Kolumbien, Peru, Brasilien, Costa Rica, Ruanda, Uganda oder Äthiopien nach Hause. Den Profis gelingt es, hier Nuancen von Himbeere, Blaubeere, Zitrone oder Schokolade erlebbar zu machen. Eine gute Mischung vereint von allem das Beste. „Alles, was Wein kann, kann auch Kaffee. Aber das bekommt man nur heraus, wenn man auch handwerklich röstet“, meint Nicole Ruß. Die Langzeitröstung macht den Kaffee dabei nicht nur bekömmlicher, sondern sichert auch diese Aromenvielfalt.

Wie beim Wein bringt auch beim Kaffee nicht jede Ernte zu hundert Prozent das gleiche Ergebnis und den gleichen Geschmack hervor. „Das lässt sich dann aber auch mal über die Röstung steuern“, so die Rösterin.

Bis zu 13 Tonnen Kaffeebohnen

In der Stralsunder Kontor-Scheele-Rösterei werden jährlich 12 bis 13 Tonnen Kaffeebohnen geröstet. Ein großes Lager gibt es dafür jedoch nicht. Der Kaffee kommt hier möglichst frisch in den Verkauf, wobei berücksichtigt werden muss, dass der Kaffee nach dem Röstvorgang auch bis zu einige Tage braucht, um auszugasen, bevor er wirklich genießbar ist.

Die Rösterei verkauft ihren Kaffee längst nicht mehr nur im Scheelehof, Edeka oder Rewe in der Region. Die Vermarktung über den Onlineshop gewinnt immer mehr an Bedeutung. „Da gibt es keinen Stillstand. Viele Stammkunden bestellen monatlich“, berichtet Nicole Ruß. „Dabei hat sich der Rohkaffeepreis in einem Jahr fast verdoppelt. Und kaum jemand weiß, dass für den Kaffee eine Röststeuer von 2,19 Euro je Kilogramm abgeführt wird“, erklärt die Stralsunderin.

Sie ist sich jedoch sicher, dass die Stralsunder Rösterei alle Geschmäcker bedienen kann. „Auch mit dem koffeinfreien Kaffee haben wir auf die Wünsche reagiert.“

Von Wenke Büssow-Krämer