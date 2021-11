Stralsund: Betrunkener Autofahrer bittet Frau um Abschlepphilfe

Stralsund

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht, verursachte einer der Autofahrer einen Unfall und versuchte anschließend zu flüchten.

Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr, meldete ein Hinweisgeber den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt auf der B 96 in Richtung Rügen. Dabei handelte es sich um einen Opel, welcher augenscheinlich mit verringerter Geschwindigkeit die Fahrspur nicht halten konnte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug hinter der Abfahrt von der Bundesstraße 105, in Fahrtrichtung Grünhufer Bogen, feststellen und zur Verkehrskontrolle anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 53-jährigen Demminer einen Wert von 2,68 Promille.

Polizei informiert

Am Dienstagmorgen gegen 2.00 Uhr, meldete eine Hinweisgeberin, dass sie von einem Mann gebeten wurde, einen Abschlepper zu rufen, nachdem dieser offensichtlich einen Verkehrsunfall in Stralsund, im Kreisverkehr Werftstraße, hatte. Die Polizei konnte den 43-jährigen Fahrer und das verunfallte Fahrzeug in der Greifswalder Chaussee feststellen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Stralsunder mit seinem Pkw BMW beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn abgekommen, über einen Bordstein gefahren und auf einer Mittelinsel mit einer kaputten Vorderachse zum Stehen gekommen Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,55 Promille.

Beide Fahrer hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Ihnen wurde von einem Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Durch die Polizisten wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Von kst