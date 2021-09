Stralsund

Ein betrunkener Radfahrer hat am Donnerstagabend gegen 23.55 Uhr einen Fußgänger in Stralsund angefahren. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 39-Jährige auf der Straße „Am Fischmarkt“ in Richtung Seestraße und übersah auf Höhe der Fährstraße den Mann (37). Keiner der beiden wurde den Beamten zufolge verletzt. Der Fußgänger hielt den Radfahrer aber fest – und wählte den Notruf.

Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, stellten sie einen Alkoholgeruch beim Fahrradfahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Gegen den Radfahrer wurde eine Anzeige erstattet.

Von OZ