Stralsund

Auch wenn das Innere der Sporthalle in der Wallensteinstraße wegen der Riesenpfützen im Moment eher an ein Planschbecken erinnert – in ein paar Monaten soll hier der erste Sportunterricht starten.

3,6 Millionen Euro investiert die Hansestadt Stralsund in die neue Ein-Feld-Halle, die nach dem Baustart im April 2021 am Mittwoch die Richtkrone aufgesetzt bekam. 3,2 Millionen fließen aus dem Topf der Städtebauförderung.

Mini-Kunstrasen-Spielfeld geplant

Der Clou sind die Außenanlagen. „Hier wird zum Beispiel eine 60 Meter lange Kurzstreckenlaufbahn mit Kunststoffbelag samt Weitsprunganlage für den Sportunterricht der Grundschüler gebaut“, sagte Robert Günther, Planer vom Büro Bauconzept aus Lichtenstein in Sachsen. Wie er beim Richtfest verriet, entsteht neben der Halle noch ein kleines 20 mal 13 Meter großes Kunstrasen-Spielfeld für die kleinen Fußball-Fans.

Die neue Sporthalle der Juri-Gagarin-Schule bekam am Mittwoch die Richtkrone aufgesetzt. Traditionell schlägt der Bauherr – hier OB Alexander Badrow – den letzten Nagel ins Gebälk. 3,6 Millionen Euro kostet die Ein-Feld-Halle. Quelle: Ines Sommer

Das Sport-Areal, das sich gegenüber der Schule befindet und damit nach dem Abriss der alten Halle einen neuen Platz gefunden hat, ist Teil eines großen Bereiches, den Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) als Bildungscampus bezeichnete. Kernpunkt ist die Juri-Gagarin-Grundschule, die von Grund auf saniert wird und dabei auch einen eingeschossigen Mensa-Anbau mit Ausgabeküche und Raum für Begegnungen bekommt. Später soll noch ein Hortgebäude folgen. Und der Schulhof, der ganz im Sinne des ersten deutschen Kosmonauten Gagarin gestaltet werden soll, ist auch schon geplant.

Stralsund stemmt Schul- und Sportstätten-Programm Nachdem die Stadt Stralsund1959 mit dem Bau des Viertels Knieper Nord begann, musste in der Folge eine Schule her. Spatenstich für die POS Knieper Nord I war 1961 im Bereich der Vogelwiese, wo zuvor die Schützenfeste ausgetragen wurden. Zur feierlichen Eröffnung 1962 wurden 650 Jungen und Mädchen eingeschult. Nach dem ersten Mann im Weltraum wurde die Schule erst 1969 benannt. Bemerkenswert ist auch das Rekord-Schuljahr 1972/73. Damals wurden dort 1117 Schüler unterrichtet, es gab allein sechs erste Klassen. Seit 1999/2000 ist die „Juri“ eine reine Grundschule. Das Schul- und Sportstättenbauprogramm der Hansestadt Stralsund hat ein Volumen von 60 Millionen Euro und umfasst sowohl die Grundsanierung als auch den Neubau von Schulgebäuden sowie von Sportstätten. Bereits fertigstellt ist die Schill-Grundschule mit der Schule zur individuellen Lebensbewältigung, neu gebaut und genutzt wird auch die Sporthalle Andershof. Aktuell im Bau sind neben Gagarin-Sporthalle und Sanierung der gleichnamigen Schule die neue Burmeister-Grundschule und ein neues Schulgebäude des Schulzentrums am Sund. Umgebaut wird beim Schulzentrum zudem das Bastionsgebäude zur Mensa. Auch die Sportanlage Kupfermühle ist im ersten Bauabschnitt so gut wie fertig. Bis 2023 sollen alle laufenden Projekte abgeschlossen sein.

Über 300 Schüler ziehen im Sommer um

Blick in einen Klassenraum der sanierten Gagarin-Schule in Stralsund. Quelle: Ines Sommer

Die Einladung zum Sporthallen-Richtfest nutzte die Stadt auch gleich, um Medienvertreter und Abgeordnete über die Baustelle der benachbarten Schule zu führen. Über 300 Mädchen und Jungen sollen hier ab kommendem Schuljahr ein neues Haus in Beschlag nehmen können. Der Rohbau ist fertig, auch die Heizung ist montiert. Zurzeit läuft der Trockenbau auf Hochtouren, wie Architekt Christoph Meyn von der GMW-Planungsgesellschaft aus Stralsund berichtete.

Für die neue Sporthalle wurde Mittwoch Richtfest gefeiert. Quelle: Ines Sommer

„Wir freuen uns schon und hoffen, dass wir den Einzug zusammen mit dem 60. Geburtstag der Schule dann auch ordentlich feiern können“, sagte die kommissarische Schulleiterin Anne-Katrin Beer und schob hinterher: „Die Schüler, die wir vor drei Jahren noch in der alten Sporthalle eingeschult haben, sind im Sommer schon Viertklässler. Sie freuen sich, dass sie noch ein Jahr im neuen Haus Unterricht haben werden.“

Lehrern gefällt die Raumaufteilung

Im Sommer soll die sanierte Gagarin-Schule in Stralsund fertig sein. Neu ist der Mensa-Anbau mit Ausgabeküche. Quelle: Ines Sommer

Diese Freude steht auch den Lehrern ins Gesicht geschrieben. Einige hatten sich am Mittwoch in den Besucher-Tross gemischt. Sie machten für die Kollegen Fotos und zückten ständig Papier und Bleistift. „Es geht jetzt um die Einrichtung der Klassenräume, da dürfen wir mitreden. Deshalb gucken wir gleich mal, wieviel Platz für Schränke ist“, so die zwei Frauen.

Ihnen gefällt die Raumaufteilung. Die ehemals sehr breiten Gänge des Massivbaus – 1962 baute man noch mit Luft und Raum – bieten jetzt kleinere Einheiten, so dass immer vier Klassenräume mit Sanitärbereich und Lern- und Kuschelecke ausgestattet sind. Das schafft über drei Etagen viele Möglichkeiten, und die werden bei Vierzügigkeit auch gebraucht.

Haupteingang nun auf der Hofseite

Der neue Haupteingang der Gagarin-Schule befindet sich nun auf der Hofseite. Quelle: Ines Sommer

Doch nicht nur im Inneren verändert sich einiges – die Schule dreht quasi ihr Gesicht. Denn der Haupteingang wird künftig auf der ehemaligen Schulhofseite erfolgen. So entfällt der Verkehr in der Wallensteinstraße, der in der Hol- und Bringezone vor der Schule immer wieder zu Problemen und Beschwerden der Anwohner geführt hatte. Die so genannte Kiss-and-Go-Zone befindet sich nun also auf der einstigen Rückseite und wird über einen kleinen Kreisverkehr geregelt, hieß es von den Planern.

Acht Millionen Euro steckt Stralsund in die Sanierung einer der größten Stralsunder Grundschulen und kann dabei auf Fördermittel der EU (europäischer Fonds für regionale Entwicklung) in Höhe von sechs Millionen Euro bauen. Genutzt wird Schule mit Platz für bis zu 400 Mädchen und Jungen hauptsächlich von Familien aus Knieper Nord und Knieper West.

Ein Jahr Bauverzug

Die Sanierung der Gagarin-Schule in Stralsund soll im Sommer abgeschlossen sein. Hier ein Blick auf die künftige Rückseite der Schule mit Juri-Gagarin-Denkmal. Quelle: Ines Sommer

Für Frust sorgte zwischenzeitlich der Bauverzug, der sich mittlerweile auf ein Jahr summiert. Denn eigentlich sollte die Sanierung schon im Sommer 2021 abgeschlossen sein. Daraus wurde nichts. Nach der Ausschreibung gab es nämlich eine böse Überraschung – das Schulprojekt kostete statt geplanter 6,5 nun plötzlich 8 Millionen Euro. Weil die Hansestadt dafür erst mal weitere Fördermittel besorgen musste, verzögerte sich der Baustart (die OZ berichtete). Schüler und Lehrer mussten sich also auf ein Jahr länger in der Ausweichschule, dem alten „Herder-Gymnasium“ in Knieper West, einrichten.

Nach den Abriss- und Entkernungsarbeiten, die noch planmäßig liefen, war der eigentliche Baustart für Anfang 2020 vorgesehen. Der verzögerte sich bis Januar 2021. In sechs Monaten soll nun aber alles fertig sein. Gerade noch rechtzeitig, um den Umzug aus dem „Herder“ zum Schuljahresstart 22/23 über die Bühne zu bekommen. Und auf den freuen sich Kinder, Eltern und Lehrer schon riesig.

So soll die Gagarin-Schule aussehen - im Sommer, wenn sie fertig saniert ist. Hier ein Blick auf die Hofseite, rechts der Haupteingang, links im Anbau die Mensa. Quelle: GMW Planungsgesellschaft

