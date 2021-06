Stralsund

Für ein Box-Spektakel muss man nicht unbedingt nach Las Vegas: Am 18. September findet das Event „Boxen am See“ im Bürgergarten in Stralsund statt. „Es werden Bürger gegen Bürger antreten. Laien gegen Laien. Jeder kann sich bewerben.

„Wir möchten den Teilnehmern ein einzigartiges Erlebnis bescheren. Ihnen einmal im Leben das Gefühl geben, ein Profi-Boxer zu sein. Open Air, hier bei uns im Bürgergarten“, so Bert Linke, Veranstalter des Events.

„Die Boxkämpfer werden mit Booten über den Knieperteich gefahren. Alles wird schön beleuchtet sein. Es wird geile Musik laufen, und die Kämpfer werden am Steg von den ungefähr 500 Zuschauern empfangen werden“, sagt der 45-jährige Betreiber des Bürgergartens.

„Wir machen unser eigenes Fernsehprogramm“

Außerdem werde die Veranstaltung live übertragen. Das Konzept der Veranstaltung gehe dabei auf eine Berliner Agentur zurück, mit der er zusammenarbeite. Die Agentur sei für die technische Umsetzung des Live-Streams verantwortlich und baue dafür zehn bis 15 Kameras auf.

„Wir möchten durch die Veranstaltung das Thema Sport mehr in den Fokus rücken, damit sich Kinder und Erwachsene mehr bewegen. Das Ganze soll locker, aber ganz klar professionell begleitet sein“, sagt Bert Linke. Für die professionelle Unterstützung und Beratung sorgen die Boxvereine Phoenix Sportverein Stralsund und Pommerscher Sportverein Stralsund. Beide Vereine können eine lange und erfolgreiche Boxtradition vorweisen.

„Bert Linke kam zu mir und hat gesagt, er habe ein Konzept. Er würde gerne Bürger gegen Bürger kämpfen lassen. Ihnen die Chance geben, in ihrem Leben etwas zu tun, das Mut erfordert, und sie können sich mal fühlen wie ein Profi-Boxer. Da bot es sich natürlich an, dass wir als Boxverein beratend zur Seite stehen können“, so Ralf Grabow, Trainer-Urgestein beim Phoenix Sportverein Stralsund.

Boxvereine: „Wir sind beratend tätig, nicht agierend“

Beratend zur Seite stehen heißt: Der Phönix Sportverein stellt das Box-Equipment für die Veranstaltung, Trainer beider Vereine unterstützen die Kämpfer bei ihrer Vorbereitung, kümmern sich um die Boxpaarungen und achten auf Regeln. Verantwortlich für den abendlichen Ablauf des Events ist jedoch allein Bert Linke. Er organisiert die direkte Betreuung am Abend und das Kampfgericht extern.

„Das sind keine Duelle Pommerscher gegen Phönix. Da kämpfen Bürger gegen Bürger privat für ihr eigenes Erlebnis. Am Abend sind wir auch nur Zuschauer. Aber im Vorfeld helfen wir sehr gerne. Das ist auch unsere Pflicht, weil wir unseren Sport voranbringen möchten“, so Ralf Grabow.

Am 21. Juli beginnt die Vorbereitung der Boxanfänger. Es wird dreimal wöchentlich trainiert über einen Zeitraum von acht Wochen. Dabei wird ausgelost, wer von welchem Verein betreut wird. Boxerfahrungen sind angabepflichtig.

„Hier wird keiner vorgeführt“

Die Boxpaarung folgt anhand von Kategorien wie Alter, Gewicht und möglichen Vorerfahrungen. „Es kann nur einen Gewinner geben, aber hier wird niemand K.O. geboxt“, sagt Bert Linke. „Das kann generell schon passieren“, wendet Holger Wichert vom Pommerschen Sportverein ein – er hat über 35 Jahre Erfahrung als Trainer und Übungsleiter. „Ja, natürlich. Aber ich meine, dass es ein Kampf auf Augenhöhe wird“, antwortet Bert Linke.

Es sind zehn bis 15 Boxpaarungen geplant.Vor der abendlichen Veranstaltung „Boxen am See“, findet tagsüber – unabhängig von dem abendlichen Event – eine Amateur-Box-Veranstaltung für Kinder und Jugendliche statt. Der Wettkampf wird vom Phönix Sportverein organisiert „sozusagen im Vorprogramm“, sagt Ralf Grabow.

„Wir sind Bert Linke sehr dankbar für diese Plattform. Nachwuchs ist heutzutage leider sehr rar geworden. Wir wollen Kindern und Eltern unseren Sport vorstellen“, so Grabow. Boxen helfe den Kindern dabei, mit Aggressionen umzugehen und Selbstvertrauen aufzubauen, sagt Holger Wichert.

„Wir wollen den Jugendsport fördern“

Teile der am Abend generierten Einnahmen kommen der Vereinen zu Gute. „ Es gibt Privatteilnehmer, aber auch die Möglichkeiten für Unternehmen, sich zu präsentieren. Wenn ein Unternehmen teilnehmen möchte, dann kostet das 750 Euro. Jeweils 100 Euro gehen davon an die Vereine. Es wäre natürlich schön, wenn Unternehmen unsere Boxveranstaltung aufgreifen, um sich selbst zu positionieren und Jugendförderung zu betreiben“, äußert sich Bert Linke. Beträge über die Teilnahmegebühr hinaus werden gleichmäßig zwischen den beiden Sportvereinen aufgeteilt.

„Wir möchten natürlich auch gerne Brisanz haben. Zum Beispiel Malermeister gegen Malermeister oder Fischkutter gegen Fischkutter. Auch der Bürgermeister der Hansestadt Stralsund, Alexander Badrow, ist herzlich von uns eingeladen mitzumachen, mitzuagieren und den Boxsport zu fördern,“ so Bert Linke. Vielleicht habe ja auch der eine oder andere Politiker Lust gegen einen Konkurrenten zu kämpfen. Schließlich stehen Wahlen an.

Im Kampf Gegner, danach die besten Freunde

Das Boxereignis soll die Stralsunder näher zusammenbringen. „Wenn der Boxkampf vorbei ist, dann unterhält man sich, trinkt vielleicht zusammen Bier. So ein gemeinsames Erlebnis, wenn man die Hunde von der Leine gelassen hat, kann Rivalen vereinen“, erklärt Bert Linke, der auch selbst antreten wird. „Im Kampf die größten Feinde, danach die besten Freunde“, sagt Holger Wichert.

Ein wenig erinnert das Box-Event an die Benefiz-Fightnight des Rostocker Veranstalters Christian Bürki, der regelmäßig in Stralsund das Promiboxen auf die Beine stellte, allerdings in der Halle. Und da war 2014 auch Bert Linke im Ring vom boxbegeisterten Stralsunder Publikum angefeuert worden, übrigens zuvor trainiert von Ralf Grabow. Linke weiß also, wie es ist, sich hart vorzubereiten, um dann die Runden im Ring trotz schwindender Kräfte gut zu überstehen.

Wer selbst bei diesem ersten Freiluft-Boxen nach 40 Jahren in den Ring steigen möchte, kann sich unter info@buergergarten-stralsund.de melden.

Von Pascal Bauser und Ines Sommer