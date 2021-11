Stralsund: Brand in der Hafenstraße

Stralsund

In der Nacht von Sonntag auf Montag ging in der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen gegen 2.20 Uhr die Meldung ein, dass in der Stralsunder Hafenstraße ein Wohnwagen in Brand geraten ist. Dieser brannte bereits in voller Ausdehnung, als Feuerwehr und Polizei eintrafen. Das Feuer konnte von den Kameraden der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr Stralsund schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Wohnwagen war zu diesem Zeitpunkt jedoch komplett ausgebrannt. Auch benachbarte parkende PKW wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 25000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können zum Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führt vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831/2890-624, die Internetwache der Landespolizei M-V unter oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von OZ/wbk