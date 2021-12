Stralsund

In zwölf Jahren hat Stralsund seinen nächsten runden Geburtstag: 800 Jahre ist die Stadt dann alt. Ein Grund zum Feiern und ein Anlass, sich mit dem kulturellen Leben zu beschäftigen. In Vorbereitung auf das Jubiläum soll mit Stralsunder Vereinen, Künstlern und Einwohnern das Kulturkonzept 2034 entwickelt werden. „Wir bitten alle Stralsunderinnen und Stralsunder, ihre Meinung einzubringen“, ruft die Pressestelle der Hansestadt zur Beteiligung auf. Die Befragung findet online auf www.kultur-stralsund.de statt.

Bereits im Mai 2021 hat das Kulturamt mit der Beteiligung der Bürger begonnen. Sie sollen sich mit Themen wie dem Welterbe, den Museen und anderen Angeboten in Stralsund sowie deren Bedeutung für sie selbst und die Stadt auseinandersetzen. Zuletzt gab es dazu am 20. November eine öffentliche Veranstaltung in der Rathauspassage.

Meinungen der Bürger fließen in das Kulturkonzept ein

„Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir für den Kulturstandort Stralsund gemeinsam erreichen wollen“, sagt Steffi Behrendt, Amtsleiterin Kultur, Welterbe und Medien. Deshalb will das Amt in der Online-Befragung unter anderem wissen: „Was ist Ihr persönlicher kultureller Lieblingsort?“, „Was sollen wir mit dem Thema Kulturerbe künftig machen?“, „An welche Ereignisse, Themen, Jahrestage und Persönlichkeiten der Stadtgeschichte wollen wir uns gemeinsam erinnern?“ oder „Wie bzw. womit können wir das Kulturangebot für junge Erwachsene attraktiver gestalten?“ Die Ergebnisse fließen in das städtische Kulturkonzept Stralsund 2034 ein. 

Von Barbara Waretzi