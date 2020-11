Stralsund

Nach der Absage des Weihnachtsmarktes am Dienstag (die OZ berichtete), die in Stralsund kontrovers diskutiert wurde, blickten viele gespannt auf die Bürgerschaft am Donnerstag. Bürger für Stralsund (BfS), Sozialdemokraten und Einzel-Abgeordneter Michael Adomeit hatten im Vorfeld bereits angekündigt, dass sie den Ausfall so nicht stehen lassen wollen. Folgerichtig zogen sie einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag aus der Tasche.

SPD : Corona ist gekommen, um zu bleiben

„Der Oberbürgermeister soll prüfen, ob und wie eine abgespeckte Form des Weihnachtsmarktes möglich ist, natürlich unter Einhaltung der Hygieneregeln. Vielleicht könnten kleine Buden in großen Abständen einladen. So würden wir den Stralsundern etwas bieten und unterstützen damit auch die Händler“, sagte BfS-Geschäftsführer Thomas Haack. Sozialdemokratin Ute Bartel ergänzte: „Andere Städte machen das auch. Ich weiß zum Beispiel, dass in Weimar ein Markt stattfindet. Wir sollten den Leuten mehr bieten als nur weihnachtliche Beleuchtung. Wir müssen uns darauf einstellen: Corona ist gekommen, um zu bleiben.“

CDU : Müsste man nicht schon Verträge für Alternative machen?

CDU-Fraktions-Chef Ronald Zabel meinte: „Wir finden den Antrag gut, haben aber Bauchschmerzen. Zum einen, was die rechtliche Seite betrifft. Man muss gucken, ob da dann im Dezember ein besinnlicher Wochenmarkt oder sowas möglich wäre. Aber wie soll das umgesetzt werden? Man müsste ja schon Verträge machen. Finden sich überhaupt Händler, die unter solchen Bedingungen mitmachen?“

AfD : Strelapark hat auch kleine Lösung gefunden

Die Linken stimmten dem Antrag zu, so Marc Quintana Schmidt. Und Jens Kühnel von der AfD-Fraktion meinte: „Der Strelapark hat auch eine kleine Lösung gefunden, das muss in Stralsund auch gehen. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen.“ Jürgen Suhr von den Grünen sah vor allem die rechtlichen Probleme, und seine Fraktions-Chefin Anett Kindler wollte vor einer Zustimmung vom OB erst mal hören, ob er für eine Alternative überhaupt Chancen sehe.

Rechtliche Lage eindeutig, so der OB

Die rechtliche Lage mit den Corona-Verordnungen sei eindeutig, so der Oberbürgermeister. Das Land habe damit die Entscheidung getroffen, dass keine Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen. „Das Land hat uns die Entscheidung abgenommen...“ Alexander Badrow betonte, dass für ihn als Mann aus dem Erzgebirge Weihnachten besonders wichtig sei und er den Weihnachtsmarkt auch vermisse. Er führte aber auch steigende Zahlen ins Feld. „Wir werden machen, was geht.“ Insofern hatte er kein Problem mit dem Antrag und meinte: „Ihr könnt das beschließen, wir prüfen das so wie so.“

Adomeit : Angst vor Corona mit etwas Positivem bekämpfen

Unterstützung für die Entscheidung der Verwaltung gab es von der CDU-Abgeordneten Ann Christin von Allwörden, die auch im Landtag sitzt. Sie plädierte dafür, den Stralsundern nicht so viel Hoffnung zu machen und vor allem erst einmal die Ansteckungen zu vermeiden. Die BfS-Fraktion hielt dagegen: „Wir sollten auch mal positive Signale nach außen tragen, nicht immer nur jammern“, so Michael Philippen und bekam Rückenstärkung von seinem Kollegen Maik Hofmann: „Wir wollten den Leuten mit dem Antrag Mut machen und Hoffnung geben.“

Ja, die Intensivstation in Stralsund sei voll, aber nicht mir Covid19-Patienten, sondern mit anderen Kranken. Und Michael Adomeit appellierte: „Wir müssen der Angst, die alle haben, doch etwas entgegensetzen. Und Angst bekämpft man mit Positivem.“

Groß Mehrheit für Antrag

Bis auf zwei Gegenstimmen haben sich alle Fraktionen dem Dringlichkeitsantrag angeschlossen. Nun darf man gespannt sein, wie sich das vorweihnachtliche Stralsund in ein paar Wochen präsentiert.

Von Ines Sommer