Stralsund: Bund fördert Bau von Stadiongebäude

Die Hansestadt Stralsund erhält 2,2 Millionen Euro für den Ersatzneubau des Stadiongebäudes Kupfermühle. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, wie aus einer Mitteilung der Bundestagsabgeordneten Kerstin Kassner (Linke) vom Donnerstag hervorgeht. „Das sind gute Nachrichten für Stralsund“, sagt Kassner, die sich laut eigenen Angaben im Bundestag und im Haushaltsausschuss für den Antrag eingesetzt hat.

Hansestadt kann beim Eigenanteil sparen

Die Hansestadt hatte die Fördermittel beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beantragt. Oberbürgermeister Alexander Badrow freut sich über die Entscheidung: „Ich danke den Mitgliedern des Ausschusses und insbesondere seinem Vorsitzenden Eckhardt Rehberg für die Freigabe der Mittel. Damit reduziert sich unser städtischer Eigenanteil für das neue Stadion auf rund 1 Million Euro. Eine Ersparnis, die wir gerade in diesen Zeiten gut gebrauchen können – ohne auf wichtige Investitionen für unsere Hansestadt verzichten zu müssen.“

Eckhardt Rehberg ( CDU ) und Sonja Steffen ( SPD ) kritisieren Kerstin Kassner (Linke)

Mit Befremden hingegen haben andere Mitglieder des Deutschen Bundestages die Mitteilung von Kassner aufgenommen. So veröffentlichten Eckhardt Rehberg ( CDU) und Sonja Steffen ( SPD) am Freitag gemeinsam einen offenen Brief, indem sie der Linken-Politikerin vorwerfen, sich mit „fremden Federn geschmückt zu haben“. „Uns gegenüber haben Sie sich nicht für das Projekt Kupfermühle eingesetzt“, steht dort. Und weiter: „Wir verbitten uns, den Eindruck zu erwecken, als hätten Sie sich für das Projekt eingesetzt.“ Richtig sei, dass die große Koalition die Mittel für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereich Sport, Jugend und Kultur“ aufgestockt hat, um dem Investitionsstau bei der Sanierung kommunaler Infrastruktur zu begegnen. „Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich in der Zukunft nicht mehr mit fremden Federn schmücken“, so Steffen und Rehberg in der einer gemeinsamen Erklärung.

