Stralsund

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treiben den Stralsundern auch 2021 die Sorgenfalten auf die Stirn, die Zukunft der Werft ist gerade zu Jahresanfang noch ungewiss und doch ist Ronald Zabel (CDU), Chef der größten Gruppierung in der Stralsunder Bürgerschaft, optimistisch. „Es gibt viel zu tun in der Hansestadt, sagt der Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion.

„Was die Werft betrifft, so gibt es dazu eine klare Position in unserer Fraktion. Der Standort und damit die Industriearbeitsplätze müssen in Stralsund gesichert bleiben“, sagt Zabel.

Dr. Ronald Zabel (CDU) Chef der Bürgerschaftsfraktion CDU/FDP Quelle: CDU

Er fordert, dass es zur Lösung dieses Problems keine Denkverbote geben darf und kann sich vorstellen: „Wenn es der Schiffbau derzeit schwer hat in Deutschland, dann muss Arbeit eben über den Bau von Offshore-Anlagen geschaffen werden oder über zukunftsfähige Wasserstoff-Technologien für saubere Schiffsantriebe."

Ideen dazu gebe es, ob auch Interessenten zu deren Umsetzung – lässt der Fraktionschef offen. Die Bürgerschaft kann schließlich nicht selbst in Industriearbeitsplätze investieren. Zabels Ansatz ist ein anderer. „Wir müssen als Kommunalpolitik hier in Stralsund ein Umfeld schaffen, das die Hansestadt interessant macht für Investoren. Firmen brauchen Mitarbeiter, die auch da leben wollen, wo Arbeit geschaffen werden soll, sagt er und sieht die Stadt hier auf einem guten Weg.

70 Millionen Euro für Sanierung von Schulen und Sportstätten

Zu diesen sogenannten weichen Standortfaktoren zählt Zabel die Attraktivität von Kitas und Schulen ebenso wie die des Wohnumfeldes und der Kultur. Um das zu stemmen, hat die Hansestadt in den vergangenen Jahren bereits die Weichen gestellt. „Alleine in die Modernisierung von Schulen und Sportstätten werden derzeit bis zu 70 Millionen Euro investiert“, so Zabel.

Dazu zählt die Sanierung der Juri-Gagarin-Grundschule ebenso wie der Ersatzneubau für die ehemalige Allende-Oberschule in der Tribseer Vorstadt, wo ein Schulcampus am Standort der Herrmann-Burmeister-Schule mit einer dreizügigen neuen Grundschule entstehen wird. Auch das Schulzentrum am Sund wird durch einen Schulneubau für 10,2 Millionen Euro erweitert. Der Neubau des Stadions an der Kupfermühle liegt im Plan.

Wissenschaftscampus für Start-up-Zentrum

Für etwa 40 Millionen Euro wird derzeit das Meeresmuseum komplett saniert und erweitert. „Aufgabe für dieses Jahr ist es zudem, den geplanten Wissenschafts- und Wirtschaftscampus nahe der Hochschule voranzubringen“, sagt Zabel und betont: „Wir brauchen den Campus, um vor allem die Studierenden und die Absolventen der Hochschule in der Stadt zu halten, ihnen die Chance zu geben, mit ihren Ideen neue Firmen zu gründen.“ Nahe der Parower Chaussee soll eines von fünf IT- und Start-up-Zentren in MV entstehen, das vor allem Unternehmen aus der Informationstechnik-Branche konzentriert, die von der Zusammenarbeit mit der Hochschule profitieren werden.

Was die Aufwertung des Handels in Stralsund betrifft, so macht Ronald Zabel den Standpunkt seiner Fraktion deutlich. „Wir sehen hier vor allem zwei Schwerpunkte – das Einkaufszentrum Strelapark zu erweitern und den Möbelriesen „XXXLutz“ anzusiedeln. Letzteren vor allem, weil wir mit Stralsund auf ein starkes Oberzentrum setzen, das solche Angebote vorhalten ­sollte.“

Handel mit Sogwirkung über Stadtgrenzen hinaus

Den Handel in der Innenstadt sieht der Fraktionschef dadurch nicht gefährdet. Im Gegenteil. „Wenn ich mit Stralsundern rede, wo sie denn Möbel kaufen, dann bekomme ich oft zur Antwort: in Rostock oder Neubrandenburg. Das heißt doch, die großen Möbelmärkte dort haben eine Sogwirkung über die Stadtgrenzen hinaus“, sagt Zabel. Von dieser Sogwirkung soll auch die Innenstadt profitieren, nach dem Motto: Wer einmal den weiten Weg auf sich genommen hat, wird auch nachschauen, was der Stralsunder Handel sonst noch zu bieten hat.

Bei der Stadtentwicklung den Hafen im Blick

Was die Stadtentwicklung betrifft, so soll es in diesem Jahr mit der Umgestaltung der nördlichen Hafeninsel weitergehen. Schwerpunkte sind dabei die Sanierung der Uferkanten und die Freiflächengestaltung. Der Clou wird eine Freitreppe vor dem Ozeaneum sein, die einmal zum Verweilen mit Blick auf die „Gorch Fock“ (I) einladen soll. Die Bark soll nach dem Willen der CDU-Fraktion nach ihrer Sanierung auch künftig einer der Hingucker im Stadthafen sein. Und auch zur Entwicklung des Quartiers zwischen Quer- und Langenkanal rund um den Putzspeicher macht man sich in der Fraktion Gedanken.

Der Fraktionschef favorisiert hier ein Schwimmbad, vielleicht gekoppelt mit Möglichkeiten zum Einkaufen in attraktiver Lage. „Das würde unsere Kapazitäten für den Schwimmunterricht und den Freizeitsport erhöhen, ohne dass wir dabei den Hanse-Dom aus den Augen verlieren.“

Freiwillige Aufgabe: Haushaltsmittel für Stadtteilarbeit

Mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt in der Hansestadt setzt die CDU-Fraktion auf den Ausbau der Stadtteilarbeit. „Wir wollen diese wichtige Arbeit von der Abhängigkeit von Fördermitteln entkoppeln. Mit einer Vorlage für die nächste Bürgerschaftssitzung wollen wir beantragen, für diese sogenannte freiwillige Aufgabe im Stadthaushalt 300 000 Euro einzustellen.

Von Jörg Mattern