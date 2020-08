Stralsund

Nach der Corona-Pause flimmern wieder Filme über die Leinwände im Stralsunder Cinestar. Am Donnerstag beginnt die neue Filmwoche. Um 15 Uhr öffnet das Kino in der Frankenstraße, die Filme in den sechs Sälen des Kinopalasts starten alle 30 Minuten. „Die ganz großen Blockbuster halten die Filmverleiher derzeit zwar noch etwas zurück“, sagt Theaterleiter Karsten Käning.

Dennoch hat er für die Cineasten unter den Stralsundern und den Gästen der Stadt eine bunte Mischung für verschiedene Vorlieben und Altersgruppen zusammengestellt. Neu im Programm sind Produktionen aus diesem Jahr, wie die zu Herzen gehende Filmromanze „I still believe“ sowie „Into the Beat – Dein Herz tanzt“.

Anzeige

Känguru und Kater auf der Leinwand

Mit den „Känguru-Chroniken“ nach dem Bestseller von Marc-Uwe Kling ist unter anderem jener Film mit dabei, der im März gerade erst angelaufen war, als die Kinos im Land wegen des Corona-Lockdowns schließen mussten. In der Top-Ten-Liste des Cinestars steht der Streifen immerhin auf Platz 7 der Beliebtheitsskala.

Weitere OZ+ Artikel

An der Spitze des Rankings hat sich dagegen „Unhinged – außer Kontrolle“ platziert – ein Thriller mit Russell Crowe als psychopathischem Autofahrer, der eine Mutter und ihr Kind jagt. Mit „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“ folgt dann schon ein Kinderfilm auf Platz 2.

Tickets, Snacks und Getränke am besten online bestellen

Auf der Programmliste der kommenden Woche finden sich aber auch gern gesehene Klassiker wie der Animationsfilm für Klein und Groß „König der Löwen“ oder „ Inception“ von Regisseur Christopher Nolan. Dies ist bereits ein erster Hinweis auf den kommenden Blockbuster dieses Regisseurs. „ Tenet“, der bereits in der Kinowerbung angekündigt wird. In dem Streifen bleibt einem Agenten, gespielt von John David Washington, nur wenig Zeit für die Rettung der Welt.

Damit der Filmgenuss auch in Corona-Zeiten ungetrübt ist, hat der Cinestar ein Hygienekonzept erarbeitet. Danach werden die Filmfreunde unter anderem gebeten, den Kauf von Tickets sowie Getränke und Snacks nach Möglichkeit über das Onlineangebot des Kinos kontaktarm abzuwickeln. Maske nicht vergessen. Diese ist vom Eingang bis in den Kinosaal zu tragen, wo sie dann abgelegt werden kann. Der nötige Abstand unter den Kinogästen im Saal wird bereits mit dem Ticketverkauf organisiert.

Von Jörg Mattern