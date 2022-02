Stralsund

Große Parower Straße am Mittwoch gegen 10 Uhr: Ein Krankenwagen fährt vor, das Rolltor öffnet sich, ein älterer Herr wird vom Rettungsdienst auf einer Liege reingeschoben, er kommt sofort in den Schockraum.

Aus einem anderen Behandlungszimmer hört man, wie einer Seniorin bei jeder Bewegung der Körper schmerzt. In einem Raum mit mehreren Liegen, abgetrennt durch Vorhänge, werden Patienten überwacht. Ein ganz normaler Vormittag in der Stralsunder Notaufnahme des Klinikums am Sund.

28 000 Patienten im Jahr in der Notaufnahme

Auch wenn im Wartebereich gerade nur eine ältere Frau sitzt – die Behandlungs- und Isolierräume sind fast alle belegt, denn im Schnitt werden in der Notaufnahme täglich 80 Patienten behandelt, in Spitzenzeiten auch mal 120. Pro Jahr sehen die Ärzte und Schwestern in dieser Abteilung des Klinikums fast 28 000 Patienten.

50 Prozent dieser Notfälle bleiben im Krankenhaus, weil eine stationäre Betreuung nötig ist. „Dieser Anteil ist leicht gestiegen, vorher waren es rund 40 Prozent“, erklärt Chefärztin Dr. Andrea Jung. Corona sei ein Grund dafür. In der Unfallchirurgie gehen etwa 85 Prozent der Notfälle nach der Behandlung wieder nach Hause, zum Beispiel wenn eine Wunde genäht oder ein Bruch per Gips versorgt wurde, sagt die Ärztin.

Der Vorpommer ruft nicht so schnell den Notarzt

Der Eingang der Notaufnahme im Stralsunder Hanseklinikum befindet sich im Neubau in der Großen Parower Straße, der mit dem Altbau verbunden ist. Quelle: Ines Sommer

Dennoch hat die Notfallmedizinerin, die 2017 den Chefarztposten in Stralsund übernahm, beobachtet, dass der Vorpommer schon ziemlich lange wartet, bis er den Rettungsdienst ruft. „Ich glaube, das ist eine Frage der Mentalität. In Berlin kommen die Leute auch mit einer kleinen Wunde am Finger in die Notaufnahme. Das macht hier keiner. Andererseits haben viele jetzt auch Angst vor Corona und wollen deshalb nicht ins Krankenhaus.“

Doch das lässt sich manchmal nicht verhindern. Landen doch auch immer mehr Corona-Patienten in der Notaufnahme. „Das sind nicht in jedem Fall Schwerkranke. Aber viele Hausärzte schicken die positiv Getesteten mit Symptomen zur Abklärung zu uns.“ Auch die Zahl der Patienten, die wegen einer anderen Grunderkrankung aufgenommen wurde, dann aber positiv auf Corona getestet wird, nimmt zu.

Gute Zusammenarbeit mit Test-Labor in Stralsund

In Marke Eigenbau haben die Haustechniker gleich zu Beginn der Pandemie in der Notaufnahme dafür gesorgt, dass Bereiche abgetrennt werden und als Schleuse dienen können. Denn die Infektionsschutz-Maßnahmen müssen natürlich auch hier eingehalten werden. Wie Dr. Jung weiter berichtet, arbeite man sehr gut mit dem Stralsunder Labor zusammen. So können PCR-Schnelltests innerhalb einer Stunde, alle anderen PCR-Abstriche innerhalb von 12 bis 24 Stunden ausgewertet werden.

Ist der Klinik-Normalbetrieb noch zu halten?

An diesem Tresen muss sich jeder Notfall melden. Quelle: Ines Sommer

Bisher hatte Helios immer am Normalbetrieb festgehalten. Gelingt das noch?„Das ist ein täglicher Kampf“, sagt der Ärztliche Direktor, Professor Matthias Birth, bei einem Rundgang durch die Notaufnahme. „Ganz aktuelles Beispiel. Wir hatten eine Bauchspeicheldrüsen-OP geplant, der Patient lag schon auf dem Tisch, dann kam der Anruf von seiner Frau, dass sie Corona hat. Sein Test war dann auch positiv. Also mussten wir abbrechen, die Sicherheit von Patient, aber auch für das Personal geht vor. Doch unsere OP-Kalender sind voll. Da lässt sich so ein 5-Stunden-Eingriff nicht einfach irgendwo dazwischen schieben“, macht er die Probleme deutlich. „Hinzu kommt, dass wir natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sich in Quarantäne befinden.“

Birth, auch Chefarzt der Chirurgie, erklärt außerdem, dass die normale Corona-Station nicht mehr ausreiche für alle, die positiv getestet wurden. „Die liegen jetzt in dem jeweiligen Fachbereich, also auf den normalen Stationen. Das heißt für die Mitarbeiter, sie müssen sich für jeden Gang in das entsprechende Zimmer komplett umziehen. Ein Kraftakt wie vieles in diesen Tagen.“

14 Patienten können gleichzeitig behandelt werden

14 Patienten können in der Notaufnahme des Helios-Hauses gleichzeitig medizinisch versorgt werden. 23 Schwestern und Krankenpfleger engagieren sich dafür ebenso wie die Fachärzte für Notfallmedizin. Neben der Chefärztin gibt es noch 3,5 Oberarztstellen. Diese Mediziner halten in der Kernzeit von 7.30 bis 21.30 Uhr die Fäden in der Hand. „Wir können das natürlich nicht alleine stemmen. Deshalb arbeiten wir eng mit den Fachkliniken zusammen. So ist zum Beispiel die Unfallchirurgie immer besetzt.“

Besonders stolz ist man in Stralsund auf den Titel „Cardiac Arrest Center“. Dahinter verbirgt sich ein zertifiziertes Zentrum für Versorgung reanimierter Patienten. Ende 2020 war Stralsund das erste in MV. Kardiologen, Anästhesiologen, Intensivmediziner und Notfallmediziner haben dafür gemeinsam mit den Pflegekräften und dem Qualitätsmanagement ihre Strukturen optimiert, und das nach höchsten Qualitätskriterien.

Klinikum mit 1000 Betten Das Helios Hanseklinikum hat in beiden Häusern, also Krankenhaus Sund und West, insgesamt 1000 Betten. Das sei für eine Stadt mit rund 60 000 Einwohnern eher ungewöhnlich, sagt der Stralsunder Helios-Geschäftsführer David Kayser. „Städte mit dieser Einwohnerzahl haben normalerweise kleine Krankenhäuser mit 200 Betten.“ Dabei halte man fast alle Fachrichtungen vor – bis zum Beispiel auf Neurochirurgie. Außerdem versorge man einen großen Einzugsbereich. „Die große Bedeutung ist auch auf die Historie zurückzuführen“, betont Professor Matthias Birth. Der Ärztliche Direktor spielt da nicht nur auf das als Marine-Lazarett gebaute, imposante Klinikgebäude an. „Auch in der DDR hatte Stralsund als Bezirkskrankenhaus mehrere Alleinstellungsmerkmale wie zum Beispiel die Thorax-Chirurgie oder die Psychiatrie.“ Ob Zentrum für Speiseröhrenkrebs, OP-Roboter, Mammazentrum, Stroke Unit oder Cardiac Arrest Center – Helios leuchte auch heute noch, hieß es am Mittwoch bei einem Presserundgang. Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) hatte am Mittwoch bei seinem Besuch in der Notaufnahme gesagt, dass er froh sein, in der Stadt ein so gut funktionierendes Klinikum zu haben. „Und für Männer über 40 ist ja auch gut zu wissen, dass wir hier ein Cardiac Arrest Center haben...“ iso

Wichtig dabei der gesamte Prozess vom Eintreffen des Patienten in der Notaufnahme bis zur Herzkatheteruntersuchung und Weiterbehandlung auf der Intensivstation. „Das Personal ist extrem gut ausgebildet, das ist auch wichtig, weil kleinste Fehler eine große Wirkung haben“, so der Ärztliche Direktor. Und Notaufnehme-Chefärztin Andrea Jung fügt hinzu: „Sobald uns der Rettungsdienst kontaktiert, klingeln an bestimmten Stellen Telefone, es wird ein eingespielter Ablauf in Gang gesetzt. Dann weiß jeder, was zu tun ist.“ Denn schon nach drei bis fünf Minuten könnten die Hirnschäden irreparabel sein.

Von der Stichverletzung bis zum Polytrauma landet in Stralsund alles in der Notaufnahme, weil es keine Notfallambulanz gibt. Was macht da einen guten Notfallmediziner aus? „Es ist in erster Linie die Kompetenz zu erkennen. Und ich bewege mich auf zwei Schienen. Jemand hat Symptome, und ich muss eine Verdachtsdiagnose daraus ableiten. In anderen Fällen müssen wir schnell entscheiden, was derjenige zuerst braucht“, sagt Chefärztin Andrea Jung.

