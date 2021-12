Stralsund

Die sich ständig aktualisierenden Regeln in der Corona-Pandemie führen nicht selten zu Verwirrungen und stellt die Unternehmen mit deren Umsetzung, die häufig von einen Tag auf den anderen Tag erfolgen soll, letztendlich vor große Herausforderungen. Die Uhlenhaus Pflege GmbH wollte die neuesten Anpassungen zum Ende der vergangenen Woche umgehend anpassen und ist dabei einen Schritt zu weit gegangen, wie eine Leserin schilderte.

Ihre Mutter lebt in einer Wohnung der Wohnungsgenossenschaft Aufbau im Heinrich-Heine-Ring. In dem „Knieperhaus“ ist auch ein Pflegedienst der Uhlenhaus Pflege ansässig, mit der die Bewohner je nach Anforderung einen Pflegevertrag abgeschlossen haben. Während in den oberen Stockwerken die Menschen im Betreuten Wohnen so weit wie möglich selbständig in ihren Wohnungen leben, werden im Erdgeschoss einige Bewohner voll betreut. Auch eine Physiotherapie hat hier ihren Platz.

Kein Zugang zu Wohnungen des Betreuten Wohnens

Dieser Aushang der Uhlenhaus Pflege GmbH sorgte für Ärger. Insbesondere die darin angedrohten 25000 Euro Bußgeld verunsicherten die älteren Bewohner. Quelle: privat

Die Leserin, die am Freitagnachmittag ihre Mutter hier besuchen wollte, fand die Haustür jedoch plötzlich verschlossen vor. An dieser Stelle wies ein auffällig rotes Blatt mit Informationen darauf hin, dass niemand mehr ohne Test in das Haus dürfe. Da sie einen Schlüssel von ihrer Mutter hat, besuchte sie sie trotzdem. „Andere standen jedoch mit dem Einkauf für die alte Mutter vor der Tür und kamen nicht rein. Am Montagmorgen hatte meine Mutter außerdem einen Termin mit der Fußpflegerin. Die hatte natürlich morgens um 8 Uhr auch keinen aktuellen Test dabei und ging wieder“, schildert die Tochter.

Diese Maßnahmen gingen zu weit, meint die Stralsunderin. „Dieses Schreiben und die Handhabe ist sicher korrekt für Pflegeeinrichtungen, wie Pflegeheime und ambulante Einrichtungen mit eigenem Gebäude. Aber dieses Haus ist ein Mietshaus und der Pflegedienst ist auch nur zur Miete dort“, erklärt sie. Daher hat sie am Montag Kontakt zur Wohnungsgenossenschaft aufgenommen.

Nach Rücksprache zwischen dem Vermieter und der Uhlenhaus Pflege GmbH war der Aushang am Nachmittag nicht mehr zu sehen. „Es galt als Empfehlung“, meint Pflegedienstleiterin Kristina Vallentin. Das Betreute Wohnen empfinden die verantwortlichen Pflegekräfte als eine Art Grauzone. „Wir müssen letztendlich auch sehen, dass wir das Klientel dort schützen“, meint sie.

Unbegrenzt Besucher wieder möglich

Nach den Rücksprachen sei man nun aber auf dem Standpunkt, dass die Bewohner in ihren eigenen Wohnungen nach eigenem Sicherheitsempfinden Besucher empfangen können. Man hoffe jedoch, dass die Angehörigen den Schutz der älteren und hilfsbedürftigen Bewohner im Blick haben. Beim Besuch der Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss und den dortigen angeschlossenen schwer pflegebedürftigen Bewohnern, gilt jedoch die 2Gplus-Regelung für alle Betretenden.

„Ich habe für alle Vorsichtsmaßnahmen Verständnis und halte sie für richtig. Aber ein Wohnhaus absperren, geht nicht. Die auf dem Infoblatt angegebene Strafe bei Zuwiderhandlung von 25000 Euro hat die alten Leute außerdem eingeschüchtert“, sagt die Tochter der Bewohnerin. „Das war eine unschöne Geschichte. Ich hoffe, es wiederholt sich nicht. Für die älteren Menschen ist die Situation schwierig. Sie werden überrannt von den Dingen, die auf sie einstürzen.“

Ansonsten sei sie jedoch sehr zufrieden in dem Haus. „Die Kolleginnen haben es sicher nicht einfach. Und auch wenn zur Zeit keine gemeinsamen Veranstaltungen möglich sind, geben sie sich alle Mühe, haben Aufmerksamkeiten zum ersten Advent gebracht“, lobt die Stralsunderin die Pflegekräfte. Sie hofft nun jedoch, dass sich der Tagesablauf für ihre Mutter möglichst stabilisiert.

Von Wenke Büssow-Krämer