Stralsund

Derzeit erreicht die deutschlandweite Corona-Inzidenz immer wieder neue Höchstwerte. Mitte der Woche war die Zahl der Neuinfizierten erstmals im sechsstelligen Bereich. Der Anstieg ist auf die Verbreitung der Omikron-Variante zurückzuführen. Sie gilt als ansteckender. Eine Erkrankung verläuft aber meist milder, als es noch bei Delta der Fall war.

Auf die Belegung des Stralsunder Helios Hanseklinikum übt sich Omikron bisher nicht aus. „Wir sind gerade in einer Art Wartemodus“, sagt Klinikumssprecher Mathias Bonatz. In der Vergangenheit war es so, dass sich entsprechend der Inzidenzkurve einige Wochen später auch die Patientenzahlen entwickelt haben. Ob es bei der Omikronwelle ebenfalls so sein wird, lässt sich noch nicht sagen.

Vier Wochen auf der Intensivstation

Festzustellen ist aber dies: „Von Welle zu Welle werden die Corona-Patienten jünger“, berichtet Bonatz. Waren es vormals über 80-Jährige, die mehrere Vorerkrankungen hatten, sind nun vermehrt 40- bis 60-Jährige in Behandlung. „Fast alle, mindestens 90 Prozent, sind nicht geimpft“, bilanziert der Sprecher.

Dadurch, dass die Patienten jünger werden, ergibt sich eine neue Herausforderung: „Sie haben mehr Reserven und belegen die Betten länger“, sagt Bonatz. In den früheren Wellen lagen ältere Patienten eine Woche auf der Intensivstation. Nun komme es vermehrt vor, dass jüngere Patienten ohne Vorerkrankungen zwei, drei oder vier Wochen auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

70 Patienten starben an oder mit dem Virus

Die bisher höchste Zahl an Covid-Patienten in Stralsund wurde kurz vor Weihnachten erreicht, als gleichzeitig 17 Infizierte auf der Normal- und zehn weitere auf der Intensivstation lagen. In diesem Jahr lag die Gesamtzahl der Infizierten noch an keinem Tag über 20. Mitte der Woche waren es neun auf der Intensiv- und acht auf der Normalstation.

Helios-Angaben zufolge sind in Stralsund während der gesamten Pandemie insgesamt 394 Covid-Patienten behandelt und entlassen worden. 71 Personen starben an oder mit dem Virus. Im Durchschnitt verbrachte ein Corona-Infizierter fast zwölf Tage im Klinikum. 100 Patienten mussten auf der Intensivstation behandelt, 52 davon maschinell beatmet werden. Die durchschnittliche Beatmungsdauer eines Patienten wird mit 304 Stunden angegeben.

Von Kai Lachmann