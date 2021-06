Stralsund

Was macht die Jugendgruppe eines Vereins, wenn nach vielen Jahren sommerlicher Reisen im Jahre 2020 trotz aller Mühen bei der Vorbereitung alles storniert werden musste? Jeder von uns weiß, was es heißt, eine familiäre geplante Reise abzusagen bzw. zu stornieren.

Da hat man sicher noch keine Vorstellung davon, wie es für eine größere Gruppe Jugendlicher aussieht, die sich auf diese gemeinsame Woche gefreut haben, die mit Hilfe Ihrer Eltern bereits Geld angezahlt und so einige bürokratischen Hürden in der Organisation genommen hatten.

Organisatoren nicht zu bremsen

Mit scheinbar noch mehr Enthusiasmus als in den Vorjahren ging die Jugendgruppe der DLRG in Stralsund die Planungen an, obwohl die Corona-Zahlen Anfang des Jahres 2021 dafür sprachen, dass es am Ende wieder mit einem „Storniert“ enden könnte. Unabhängig davon hat sich das Organisationsteam nicht bremsen lassen und mit seinem Optimismus viele mitgezogen. Es wurden Hygienekonzepte erstellt und mehrere Förder-Anträge gestellt. Schnell kamen die erste Anmeldungen.

Der Spaß kommt nicht zu kurz, dafür sorgen die jungen Rettungsschwimmer schon. Quelle: Jan Brinkmann

Gut, wenn man bei der Planung für eine scheinbar aussichtslose Segelfreizeit weitere Enthusiasten um sich scharen kann: Einen Vereinsvorstand, der die Vorab-Finanzierung trotz aller Probleme genehmigt, Jugendliche, die mit ihrer Sachkenntnis einzelne Themen professionell bearbeiten können, wie die Erstellung eines Hygienekonzeptes.

Unterstützung aus vielen Fördertöpfen

Anfang Juni nun ein großes Hurra: „Es ist vollbracht! Wir können segeln!“ Dank eines von fünf Organisationen und Behörden geprüften Gesundheits- und Hygienekonzeptes kann die Segelfreizeit 2021 auch unter Coronabedingungen stattfinden. Dass es für alle Teilnehmer eine wunderschöne Woche werden wird, da sind sich heute schon alle einig. Und Dank der Fördermittel als Teil der Gesamtfinanzierung ist es auch für alle Teilnehmer gut finanzierbar. Dafür danken die Jugendlichen dem Landkreises Vorpommern-Rügen, der Landessportjugend Mecklenburg-Vorpommern und der Ehrenamtsstiftung MV.

Abendliche Idylle. Quelle: Jan Brinkmann

Wir freuen uns alle sehr, dass demnächst die Segel gesetzt werden und Erlebnisse wie bei den letzten Segelfreizeiten wieder auf alle warten! Da kann man nur sagen: gut gemacht, liebe Jugendgruppe der DLRG Stralsund. In Zeiten negativer Meldungen ist das ein Leuchtturm für alle und ein Hinweis darauf, sich nicht unterkriegen zu lassen. Volkmar Schreiber

Erschöpft vom Segeltörn. Quelle: Jan Brinkmann

Von Volkmar Schreiber