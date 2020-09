Stralsund: Darum musste der Kletterturm in der Brunnenaue abgerissen werden

Stralsund

Die Brunnenaue ist schon immer ein bei Kindern beliebtes Areal. Zu jeder Jahreszeit tummeln sich hier die Mädchen und Jungen aus den umliegenden Kitas. An den Wochenenden nutzen die Familien aus der Innenstadt die grüne Oase, die jede Menge Spiel- und Erholungsmöglichkeiten bietet. Und dabei ist ein Teil seit 2002 nicht nur Blickfang, sondern wird regelmäßig gekapert – der Beton-Kletterturm auf dem Spielplatz in der Brunnenaue. Nun die traurige Gewissheit: Der Turm musste nach 18 Jahren abgebaut werden.

Eigentlich war eine Reparatur geplant

Bei der Jahresprüfung der Spielplätze durch den TÜV Anfang dieses Jahres wurden am Turm Stellen festgestellt, in denen sich Kinderfinger oder sogar Kleidungsstücke verhaken könnten. Aus diesem Grund wurde der Turm im Februar für die Benutzung gesperrt. Mitarbeiter des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste (vormals Bauhof) haben überlegt, wie die Betonelemente wieder so geschlossen werden können, dass ein gefahrloses Spielen möglich ist. Starke Winkelelemente sollten die Betonteile schließlich zusammenhalten.

Anzeige

Abriss, weil Schäden zu groß

Beim Auseinanderbauen der Seitenelement musste jedoch ein starker Riss in einem der Elemente festgestellt werden. Schnell zeigte sich: Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. So fiel noch vor Ort die Entscheidung, den Kletterturm zu demontieren, was inzwischen erfolgt ist.

Weitere OZ+ Artikel

Stadt plant Ersatz

„Ich bin mir bewusst, dass dieser Turm ein sehr beliebtes Spielgerät war, jedoch sind wir für die Sicherheit der Spielgeräte auf unseren städtischen Spielplätzen verantwortlich und mussten uns unmittelbar zu diesem Schritt entscheiden“, so Amtsleiterin Heidi Waschki und verspricht: „Wir schauen jetzt, was wir zu einem späteren Zeitpunkt dort als Ersatz aufstellen können.“ iso

Von Ines Sommer