Stralsund

Wer Möwen an der Sundpromenade füttert, dafür könnte man bald ordentlich zur Kasse gebeten werden. Denn das Verwöhnen der Wildvögel soll verboten werden. Den entsprechenden Beschluss dafür brachten die Stralsunder Stadtpolitiker in der letzten Bürgerschaftssitzung Ende August auf den Weg. Besonders auf der Hafeninsel werden die Möwen immer aggressiver. Die diebischen Allesfresser haben jegliche Scheu vor dem Menschen abgelegt, lauern auf bequeme Mahlzeiten und werden somit offenbar zur Plage.

Besonders die Fraktion Bürger für Stralsund schlägt scharfe Töne gegen die wachsende Möwenpopulation an. „Sie haben keine natürlichen Feinde und durch das unvernünftige Verhalten einiger Bürger, zum Beispiel durch Füttern, wächst die Population immer mehr“, führte Michael Philippen, BfS-Fraktionsvorsitzender, in seinem Antrag aus. „Es wird immer schlimmer mit den Möwen“, erklärt Thomas Haack ( BfR) das Anliegen seiner Fraktion. „Das Problem betrifft nicht nur die Innenstadt. Wir bekommen auch Beschwerden von Bürgern aus der Frankenvorstadt und Grünhufe.“ Den Betroffenen ginge es dabei nicht nur um Mundraub, sondern auch um nächtliche Ruhestörung. Da es sonst kaum Möglichkeiten gibt, gegen die Möwen vorzugehen, hofft man nun auf das Fütterungsverbot.

In Warnemünde und Wismar gibt es hohe Bußgelder

Andere Urlaubsorte in MV haben es bereits eingeführt. In Zinnowitz, Wismar und auch Warnemünde steht das Füttern der Möwen schon länger unter Strafe. Für die vermeintlichen Tierfreunde kann es dort richtig teuer werden. Je nach Region beginnen die Bußgelder bei 20 Euro. An der mecklenburgischen Ostsee von Wismar und Warnemünde kann das verbotene Füttern der wilden Seevögel bis zu 5000 Euro kosten. Der hohe Wert hat ein klares Ziel: Mögliche Attacken auf Menschen verhindern, denn die Wildvögel haben sich dort bereits stark an den Speiseplan der Menschen gewöhnt.

Auch Möwen essen lieber Pommes

In Stralsund werden die Vögel immer dreister. Dies bestätigt auch Dr. Dorit Liebers-Helbig, die für das Deutsche Meeresmuseum als Kuratorin arbeitet. Die Stralsunder Forscherin ist eine echte Möwen-Expertin. Über die Vögel hat sie sogar ihre Promotion geschrieben. „ Möwen mögen Eis, Fischbrötchen und Pommes“, sagt sie. „Sie sind da wie wir Menschen. Werden sie gefüttert, lernen sie, wie man an eine bequeme Mahlzeit kommt.“

Sonst müssten die Tiere hinausfliegen auf die Ostsee, jagen, tauchen oder Krabben im Spülsaum suchen. „Es handelt sich um einen Lernprozess. Dieser breitet sich seit Jahren von Westen nach Osten aus“, erklärt Liebers-Helbig. „Uns und den Tieren würde es helfen, wenn man sie nicht füttert.“ Was Menschen essen, kann für Möwen sogar schlecht sein. Weißbrot beispielsweise quillt im Magen der Vögel auf, kann von ihnen aber nicht richtig verdaut werden. So ziehen die Tiere daraus kaum wichtige Nährstoffe, fühlen sich aber dennoch satt.

Tiere brüten bereits in der Stadt

Was Menschen essen, ist für die Möwen noch lange nicht gut. Ein Schild weist darauf im Sassnitzer Hafen hin. Quelle: Miriam Weber

Wie nah die Tiere bereits bei den Stralsundern leben, zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung. „Es gibt immer mehr Dachbruten in der Stadt“, sagt Liebers-Helbig. Auch am Meeresmuseum gäbe es erste Siedlungsversuche. Als Allesfresser seien sie stark auf den Menschen fixiert. „Auch in Knieper Nord machen sie morgens schon Rabatz“, sagt die Biologin.

Fütterungsverbot trifft nicht nur Möwen

Das Fütterungsverbot wird aber nicht nur Möwen treffen. Denn der CDU/FDP-Fraktion in der Bürgerschaft ging der BfS-Antrag nicht weit genug. Letztlich erfasste der Beschluss weitere Wildvögel. „Es ist erwiesen, dass das Füttern von Möwen, aber auch Enten und Schwänen mit altem Brot nicht nur den Tieren, sondern auch den Gewässern schadet“, erklärt Stefan Bauschke ( CDU). Er betonte ausdrücklich, dass das Füttern von Singvögeln im Winter nicht betroffen ist. Mit seiner Argumentation konnte die CDU/FDP-Fraktion auch die anderen Fraktionen in der Bürgerschaft überzeugen. Bauschke lieferte gleich mit, wer das künftige Verbot kontrollieren könnte. „Der kommunale Ordnungsdienst“, sagt er. „Wenn er denn kommt.“

Orte sollen im klar definiert werden

Bernd Buxbaum (Linke) und Jürgen Suhr (Grüne) sprachen sich für das generelle Verbot aus. „Der Gedanke ist gut“, sagt Suhr. „Doch man muss die regionalen Bereiche schärfen. Es kann nicht sein, dass man am Jungfernstieg füttern kann, wenn es an einem der Teiche nicht erlaubt ist.“ Ähnlich sieht es Ute Bartel ( SPD). Sie erinnerte daran, dass das Thema bereits vor zwei Jahren aufgerufen wurde. Bis 2020 hätte sich die Situation zugespitzt. Bartel bezeichnete die Möwenplage als „Katastrophe“.

Füttern schafft Verbundenheit mit den Tieren

Bekommt die Stadt die Möwen nicht unter Kontrolle, drohen weitere Kosten. Laut Liebers-Helbig hätten die Vögel in Warnemünde schon gelbe Säcke und Mülleimer als Nahrungsquelle erschlossen. „Am Alten Strom wurden Mülleimer umgebaut, damit die Vögel nicht daran kommen“, sagt sie. Trotzdem rät die Biologin, bei einem generellen Verbot mit Bedacht vorzugehen. „Ein Fütterungsverbot für Möwen und auch Krähenvögel ist gut“, sagt sie. „Das Füttern von Wintervögeln und kleinen Spatzen sollte jedoch ok sein. Wenn kleine Kinder mal Enten füttern, dann schafft das eine Verbundenheit zu den Tieren.“

Wie man Fischbrötchen vor Möwen beschützt Britische Forscher haben das Jagdverhalten der Möwen genauer unter die Lupe genommen. Was die Forscher der Universität Exeter herausgefunden haben, ist durchaus spektakulär: Möwen klauen weniger, wenn sie sich beobachtet fühlen. Demnach setzte bei der Untersuchung jede dritte Möwe zum Mundraub an, solange sie nicht beobachtet wurde. Schaute man ihnen jedoch zu, versuchte sich nur noch jede Vierte als Dieb. Man kann sein Fischbrötchen also beschützen, wenn man die Vögel im Auge behält. Doch die Vögel sind geduldig. Die meisten Möwen (64 Prozent) näherten sich zum Beispiel einem Pommes innerhalb von fünf Minuten zunächst gar nicht, wie Hauptautorin Madeleine Goumas in der Fachzeitschrift „Biology Letters“ klarstellt. Warum einige Möwen mutiger sind als andere, ist unklar. Es könnte mit den unterschiedlichen „Persönlichkeiten“ der Tiere zusammenhängen – aber auch an positiven Fütterungs-Erfahrungen, die die Möwen durch den Menschen gemacht haben.

Von Kay Steinke