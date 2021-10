Stralsund

Zwischenfall in der Stralsunder Altstadt: Am Dienstagvormittag ist ein Mann mitten in der Fußgängerzone zusammengebrochen. Der Mann wurde laut einem Zeugen von Passanten auf der Ossenreyerstraße in einer „Blutlache“ liegend gefunden. Die Passanten hätten erste Hilfe geleistet und einen Notarzt gerufen.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann vor Ort versorgen und Entwarnung geben. Dem Mann gehe es gut und er hätte keine schlimmeren Verletzungen erlitten. Was so ausgesehen hätte wie eine „Blutlache“ wäre vermutlich ausgelaufenes Bier gewesen, das der Mann aus einer Flasche trank. Bei dem Sturz hätte sich der Mann jedoch unter anderem im Mundbereich verletzt – und leicht geblutet.

Von kst