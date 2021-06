Stralsund

Endlich wieder mehr Freiheiten! Die Corona-Zzahlen und die Landesregierung lassen es zu, dass verschiedene Bereiche wieder geöffnet werden oder zumindest eine Perspektive haben. Was bedeuten die Lockerungsschritte für Kinder? Worüber und worauf darf sich Stralsunds Nachwuchs freuen?

Da wären zunächst die Schulen. Die Maskenpflicht auf dem Schulhof ist abgeschafft. Außerdem kann dieses chaotische Schuljahr doch noch versöhnlich zu Ende gebracht werden, denn Zeugnisübergaben und Abschlussfeiern wären laut Landes- und Ausnahmeverordnung innen mit 100 und außen mit 250 Gästen erlaubt, wenn das Gesundheitsamt zustimmt.

Vier Zeugnisfeiern am Hansa-Gymnasium

„Wir werden wohl vier Zeugnisübergaben in der Aula planen, damit die zulässige Höchstzahl an Gästen nicht überschritten wird“, sagt Thomas Janke, Schulleiter des Hansa-Gymnasiums. Dies sei bereits im vergangenen Jahr so organisiert gewesen. Vor Corona gab es eine große Feier mit 450 Gästen im Theater. Beim Schulzentrum am Sund ist sowohl für den regionalen als auch für den gymnasialen Schulteil noch keine Entscheidung gefallen. „Wir sind da aber dran“, sagt eine Schulsekretärin.

Gute Nachrichten gibt es seitens der Musikschule Stralsund. „Alle Unterrichtsangebote für alle Altersgruppen finden statt“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Das Timing wirkt wie ein Geschenk zum Kindertag, denn der Präsenzunterricht startet wieder ab dem 1. Juni. Auch Jugendkunstschulen dürfen öffnen.

Infos zur Jugendweihe 2022 Der Jugendweihe-Verein Vorpommern-Rügen lädt zu einer Infoveranstaltung am Montag, den 7. Juni um 17 Uhr oder um 18.30 Uhr, im Haus der Wirtschaft Bildungszentrum, Lindenallee 63, in Stralsund ein. Informiert wird über die Jugendweihe 2022 und die offene Jugendarbeit. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich, damit die Voraussetzungen über die Teilnahme nach der aktuellen Verordnung kommuniziert werden können. Kontakt: 0176 42031475 oder info@jugendweihe-vr.de. Für die Jugendweihe-Feiern in diesem Jahr gibt es mittlerweile eine konkrete Lösung: Am 14 und am 21. August wird es im Theater zwei Festakte geben.

Taucherfigur Jaques fordert Kinder heraus

Bleiben wir im Freizeitbereich. Öffnen dürfen auch die Museen. Das Ozeaneum ist täglich von 9.30 bis 18 Uhr auf. Möglich ist, dass es bei Deutschlands größtem Meeresmuseum zu Wartezeiten am Einlass kommt. Um sie zu überbrücken, hat das Team des Hauses die App „Jaques’ Besserwisser Battle“ auf die Beine gestellt. In Form einer Rallye wird das Wissen über die Hafeninsel auf die Probe gestellt. Die beliebte Museumstaucher-Figur fordert zum Duell heraus. Ebenso können das Museumshaus und das Marinemuseum dienstags bis sonntags zwischen 10 und 17 Uhr wieder besucht werden. Von der „Gorch Fock“ gibt es noch nichts Offizielles.

Auch die Stadtbibliothek Stralsund mit ihrem großen Kinderbereich öffnet ab 1. Juni wieder ihre Türen. Die Zeiten: montags von 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr. Im Haus herrscht Maskenpflicht. Wer dort arbeiten möchte, braucht einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Sportvereine legen wieder los

Klarheit gibt es nun auch endlich im Bereich Sport. Lange Zeit mussten Kinder und Jugendliche darauf warten, sich im Sportverein auspowern und ihre Fähigkeiten verbessern zu können. Im Freien sind 25 Personen, drinnen bis zu 15 Personen erlaubt. „Viele Vereine werden in dieser Woche gleich loslegen. Der Trainingsauftakt ist gut vorbereitet“, sagt Andreas Boehk, Geschäftsführer des Kreissportbundes Vorpommern-Rügen. Darin sind 281 Vereine organisiert, in denen insgesamt 13 500 Kinder und Jugendliche Sport treiben. „Etwas problematisch ist die Begrenzung der Zahl für den Innenbereich“, führt Boehk aus. Als Lösung komme aber eine Teilung von Gruppen infrage. „Man muss Kompromisse machen. Aber unterm Strich sind das eher kleinere Baustellen.“

„Selbstverständlich sind wir bereitet, dass es nun wieder losgeht“, bestätigt auch Eckhardt Wallmuth vom Hanseatischen Athletikclub Stralsund (HAC), in dem Kinder das Ringen lernen. Schon in dieser Woche soll es wieder auf die Matten gehen. „Noch sind einige wenige Eltern allerdings etwas skeptisch“, hat der HAC-Chef festgestellt. Das Umsetzen der Hygiene-Maßnahmen sei aber „gelernte Praxis“.

Weitere Öffnungen stehen noch aus

Auch Hallenbäder dürfen wieder für den Vereins- und Schulsport öffnen, ab dem 14. Juni ist Plantschen für Jedermann möglich. Seitens des Hansedoms gab es am Montag aber noch keine Einschätzung dazu, wie der Öffnungsplan des Hauses aussieht.

Zum Abschluss noch ein Blick voraus. Die Sommerferien starten in MV am 21. Juni. Spezielle Ferienangebote für Kinder und Jugendliche sind dann aller Voraussicht nach wieder gestattet, und zwar in festen Gruppen. Wie groß diese sein dürfen, will die Landesregierung noch festlegen.

Von Kai Lachmann, Barbara Waretzi und Horst Schreiber