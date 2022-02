Stralsund: Das hat es mit der Wäsche-Performance in der Fußgängerzone auf sich

Stralsund

Politische Performance in der Innenstadt am Mittwochnachmittag. Mehrere Personen tragen eine Wäscheleine durch die Fußgängerzone, hängen immer wieder Kleidung von einer Stelle an eine andere und zeigen, wie umständlich das ist. Motto: „Die Leinen sind überspannt. Posten werden abgekleidet.“ Was hat es damit auf sich?

Initiatorin Eike Loewke: „Zum Beginn der Pandemie wurden Pflegekräfte beklatscht und nun droht ihnen der Jobverlust, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen.“ Sie ist der Meinung, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht mehr Probleme erzeugen als lösen wird. „Sie ist nicht notwendig.“

„Demonstrationen sind nicht unser Weg“

„Wo bleiben unsere Einigkeit, Recht und Freiheit?“, fragt eine Mitstreiterin, als sie einen offenen Brief einer Erzieherin vorliest. „Nachdem sich diese Menschen für das Wohl anderer eingesetzt haben, werden sie nun mit Existenzängsten bedroht.“

Loewke ist selbst in der Jugendhilfe in Stralsund tätig und will auch das Bewusstsein dafür herstellen, dass die Impfpflicht ab 15. März nicht nur den Gesundheitsbereich betrifft, sondern auch Einrichtungen wie heilpädagogische Kitas. Und warum als Performance? „Es gibt genug Demonstrationen - das ist nicht unser Weg. Wir wollten es friedlich und kreativ darstellen.“

