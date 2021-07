Stralsund: Das ist am Wochenende in der Hansestadt los

Stralsund

Endlich Wochenende – doch was jetzt? Diese Frage stellen sich viele Stralsunder, sobald sich der langersehnte Freitag nähert. Die OZ hat ein Freizeitprogramm zusammengestellt, mit dem es garantiert nicht langweilig wird. Von Freitag bis Sonntag haben wir jeden Tag mehrere Optionen, so haben sie die Qual der Wahl. Strand und Wandertouren haben wir aufgrund des schlechten Wetters ausgeschlossen.

Entspannter Start mit Film oder Theater

Am Ende einer anstrengenden Arbeitswoche kann man den Feierabend gemütlich im CineStar ausklingen – und das ohne Test. Die neuesten Blockbuster wie Godzilla vs. Kong oder Fast & the Furius 9 sorgen auf der großen Leinwand für Nervenkitzel. Salziges Popcorn und eine große Cola machen den Abend perfekt. Wer allerdings Lust auf Kultur hat, kann um 20 Uhr in der Kulturkirche St. Jakobi das Theaterstück „Olympia“ ansehen. Das Stück basiert auf der düsteren und rätselhaften Erzählung von Hoffmanns „Der Sandmann“. Unter anderem wird die Angst vor der Mechanisierung des Menschen aufgegriffen – für Fans des Science Fictions ein absolutes Muss. Der Eintritt ist kostenlos, jedoch wird um eine kleine Spende gebeten.

Das Theaterprojekt ÜberGrenzen nimmt sich der düsteren Erzählung von E.T.A. Hoffmann an. Quelle: Kreisdiakonisches Werk Stralsund

Action am Samstag: Entdeckungstour in der Brauerei

Um 11 Uhr lädt die Störtebeker Braumanufaktur zu einer spannenden Führung durch das 1899 gebaute Brauereigebäude. Bei einem Rundgang können die Besucher die Herstellung der Brauspezialitäten hautnah miterleben. Die Kombination aus der historischen Produktionsstätte und dem modernen Brauhandwerk machen die Tour besonders. Außerdem findet im Anschluss eine kleine Verkostung statt. Gerade noch rechtzeitig können sie dann von der „Crystal Endeavor“ Abschied nehmen. Gegen 14 Uhr wird sie Stralsund für immer verlassen und ihre Reise nach Island beginnen. Geheimtipp: Auf dem Nautineum-Pier kann das Auslaufmanöver besonders gut verfolgt werden. Abends sorgt Julia Fischer in einem Trio-Konzert mit den jungen Nachwuchstalenten Friedrich Thiele und Robert Neumann für Stimmung in der St. Nikolai Kirche. Schuhmann, Ravel und Schostakowitsch stehen auf dem Programmplan.

Sonntag wird’s sportlich am Sund

Gleich um 10 Uhr morgens kann beim Karl-Krull Gedenklauf in Steinhagen die Ausdauer auf eine Probe gestellt werden. Treffpunkt ist der Sportplatz in der Schulstraße, von dort aus können jung und alt zwei, fünf oder zehn Kilometer laufen. Die Strecke ist bestenlistenvermessen und durch Helfer, Kennzeichnungen und Hinweisschilder gesichert – so kann niemand verloren gehen. Duschen und Umkleiden sind ebenfalls vorhanden. Der SV Steinhagen freut sich auf zahlreiches Erscheinen. Abends kann bei einem eiskalten Bier das EM-Finale Italien gegen London verfolgt werden – wer möchte auch bei einem Public Viewing in der Stralsunder Kneipe „Zur Fähre“ oder in der Brasserie.

Public-Viewing im Biergarten der Brasserie. Der große Bildschirm sorgt für gute Sicht auch auf den hinteren Plätzen. Quelle: Barbara Waretzi

Von Barbara Waretzi