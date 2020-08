Stralsund

Die SPD Vorpommern-Rügen hat Gesprächsbedarf. Zusammen mit ihrem Genossen Patrick Dahlemann, Staatssekretär für Vorpommern, wollen die örtlichen Sozialdemokraten im Stralsunder Bürgergarten, Knieperdamm 30b eine öffentliche Gesprächsrunde abhalten.

Thema des Abends: die Corona-Pandemie und die Einschränkungen für das öffentliche Leben. Neben der neuen Normalität soll auch die Zukunft in den Blick genommen werden. Wie kommt die Region Vorpommern voran? Vor welchen Aufgaben und Herausforderungen steht sie? Termin: Freitag, 28. August, von 18 bis 20 Uhr.

SV Niepars gegen Hansa II

Ebenfalls am Freitag findet das Freundschaftsspiel des SV Niepars gegen der U21 von Hansa Rostock statt. Anlass ist die Einweihung des neuen Rasens in Niepars. 18 Monate lang mussten die Kicker auf ihr Geläuf verzichten. Nun können sie wieder auf sattem Grün Tore schießen – sofern die Rostocker das zulassen. Anstoß ist um 18.30 Uhr, nur noch wenige Restkarten sind erhältlich. Letzte Vorverkaufschance ist Donnerstag 17 bis 19.30 Uhr am Vereinsheim.

Homage an Marlene Dietrich im Theater

Am Sonntag reisen Gäste des Theater Vorpommerns in der Zeit zurück ins Jahr 1987, nach Paris, Avenue Montaigne Nr.12. Freiwillig gefangen in der eigenen Wohnung und der eigenen Legende plant ein Weltstar seine Beerdigung: Marlene Dietrich. Dabei kramt sie in Kartons und Erinnerungen, unter anderem an einen anderen Abend in Paris, der mehr als 40 Jahre zurückliegt. Im September des Jahres 1944 nämlich traf „The Kraut“ im gerade befreiten Paris mit jenem Mann zusammen, von dem sie diesen Spitznamen bekam: Ernest Hemingway.

An jenem Abend in der Bar des „Ritz“ erklärt sie dem von ihr liebevoll „Papa“ genannten Dichter, weshalb sie als amerikanischer Soldat auf dem Weg nach Deutschland sei, statt womöglich im Bett Adolf Hitlers zu liegen und den Zweiten Weltkrieg verhindert zu haben. Die Diva sinniert, philosophiert und hadert mit sich. Sie singt ihre großen Erfolge, lässt ihre verflossenen Männer Revue passieren und teilt zahlreiche Seitenhiebe auf ihre Kolleginnen aus.

Claudia Lüftenegger spielt in der musikalischen Hommage an Marlene Dietrich am Theater Vorpommern die Hauptrolle. Die musikalische Leitung hat Sebastian Undisz inne. Am Sonntag um 18 Uhr geht das Stück über die Bühne. Die Vorstellung findet im Großen Haus statt.

Einen Abend vorher, also am Sonnabend, zeigt das Theater die Opern-Premiere „Dido and Aeneas“. Ob sie sich lohnt, erfahren Sie hier.

Von Kai Lachmann