Veranstaltungen - Hornbläser, Hüpfburg am Strand und Fußball: Das ist am Wochenende los in Stralsund

Open-Air-Konzert auf dem Alten Markt, Premiere am Theater Vorpommern und ein echter Härtetest für die Stralsunder Fußballer: Am Wochenende ist viel los in Stralsund. Einen Überblick mit Anregungen finden Sie hier.