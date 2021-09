Stralsund

Babyglück in der Hansestadt Stralsund: Im Helios Hanseklinikum sind in der Woche vom 20. September bis zum 26. September 2021 12 Babys geboren worden. Das Neugeborene am 26. September ist nicht nur am großen Bundeswahltag auf die Welt gekommen, sondern war auch die 700. Geburt, die es im Stralsunder Klinikum 2021 gab.

Am Montagmorgen (20. September) kam der kleine Michel Frederick Jochen Manthe auf die Welt. Er wurde mit einem Gewicht von 33400 Gramm und einer Länge von 51 Zentimetern geboren und wohnt jetzt mit seiner Familie in Stralsund.

Die kleine Leonie Blum hat am 21. September das Licht der Welt erblickt. Sie brachte 3215 Gramm auf die Waage und war zarte 49 Zentimeter groß. Sie lebt mit ihrer Familie in Stralsund. Am Dienstag gab es noch zwei weitere Geburten.

Am Mittwoch um 23.50 Uhr kam Bente Bartels zur Welt. Der Stralsunder war bei seiner Geburt stolze 53 Zentimeter groß und 4065 Gramm schwer. Wir wünschen allen Babys einen guten Start ins Leben und gratulieren allen Eltern herzlich, auch denen, die nicht genannt werden wollen.

Von OZ