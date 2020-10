Stralsund

Die Kirchengemeinden Stralsunds laden am Sonntag um 17 Uhr zu einem ökumenischen Taizégottesdienst in die St. Nikolaikirche ein. Dieser Gottesdienst wird vor allem von Stille und Meditation geprägt sowie von biblischen Texten und den Taizéliedern.

Die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai Stralsund lädt am Sonntag um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst mit einer Taufe in die St. Nikolaikirche ein.

Bereits am Samstag, dem 24. Oktober findet um 17 Uhr ein „Kreuz & Quer“ Gottesdienst in St. Nikolai statt unter dem Motto „Neige deines Herzens Ohr“.

Zum Gottesdienst in St. Marien am 20. Sonntag nach Trinitatis, dem Dreieinigkeitsfest, lädt um 10 Uhr Pastor Christoph Lehnert ein.

In der Lutherkirche Stralsund findet am Sonntag, 10 Uhr, ein Gottesdienst unter der Leitung von Pröpstin Helga Ruch und Pastor Reinhart Haack mit Konfirmation und Kindergottesdienst statt.

In der Heilgeistkirche Stralsund findet der Gottesdienst am Sonntag, 1030 Uhr, mit Pastor Wenzel statt.

Die Mitglieder der Fathers House Church treffen sich am Sonntag um 10.30 Uhr in der Bühne Blechwerk - Trommelschule, in der Lindenstraße 142 am Rand von Knieper West. Das Thema des Sonntags lautet: „Was für die Gemeinde der Zukunft wichtig sein wird?“

Die evangelische Gemeinde Prohn versammelt sich am Sonntag, 10.30 Uhr in der Prohner Kirche zum Gottesdienst.

In Richtenberg trifft sich die evangelische Gemeinde am Sonntag, 9.00 Uhr Kirche zum Gottesdienst. Die Franzburger Gemeinde feiert ihren Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche Franzburg.

Die Kirchengemeinde Tribsees feiert ihren Gottesdienst am Sonntag, 9.15 Uhr, in der St. Thomas Kirche.

