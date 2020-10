Stralsund

Im Mittelpunkt der Gottesdienste am Sonntag steht in den Kirchengemeinden in Stralsund und Umgebung der Erntedank.

Der Gottesdienst in St. Marien wird am Sonntag um 10 Uhr gefeiert. Tags darauf findet am Montag, 19 Uhr, das Stralsunder ökumenische Friedensgebet in der Kirche statt.

Der Gottesdienst zum Erntedankfest in St. Nikolai beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr.

Erntedank-Gottesdienst mit Pröpstin Ruch

In der Luther-Auferstehungsgemeinde wird der Gottesdienst zum Erntedank am Sonntag in der Lutherkirche in der Tribseer Vorstadt gefeiert.

Am Sonntag feiert die Kirchengemeinde Heilgeist-Voigdehagen den Erntedank-Gottesdienst in Voigdehagen um 10 Uhr mit Pröpstin Helga Ruch.

In der katholischen Pfarrei St. Bernhard in Stralsund wird am Samstag, 18 Uhr, und am Sonntag, 10.30 Uhr, zu Gottesdiensten in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit eingeladen.

Die Erntedankfeier der Stralsunder Baptistengemeinde mit Pastor Daniel Müller findet am Sonntag, 10 Uhr, in der Fährstraße 11 statt.

Gottesdienst Open Air im Pfarrgarten

Zu einem Open-Air-Gottesdienst wird am Erntedanksonntag, 10.30 Uhr nach Prohn in den Pfarrgarten eingeladen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.

Der Gottesdienst in der Kirchengemeinde Groß Mohrdorf findet am Sonntag, 14 Uhr, in der Kirche statt.

Pastor Stefan Busse lädt am Sonntag, 9.30 Uhr, zum Erntedank-Gottesdienst in die Kirche nach Pütte ein.

Der Gottesdienst zum Erntedankfest für die beiden evangelischen Kirchengemeinden Richtenberg und Franzburg wird am Sonntag, 10 Uhr, in der Kirche Richtenberg gefeiert.

Die evangelischen Kirchengemeinde Tribsees feiert ihren Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, 9.15 Uhr, in der St. Thomas Kirche.

Bereits am Sonnabend gibt es um 14 Uhr in der Kirche zu Vorland einen Erntedankgottesdienst. Am Sonntag wird dann um 10 Uhr in die Kirche zu Rakow, um 14 Uhr in die Kirche zu Nehringen und ebenfalls um 14 Uhr in die Kapelle zu Bretwisch eingeladen.

Von Jörg Mattern