Perlen, Bänder, Papier, Ölfarbe oder Geschenkkarten: Wer sich kreativ ausleben möchte oder Ideen für Basteleien sucht, hat in Stralsund einen festen Anlaufpunkt: den Laden mit dem schönen Namen „Friemelkram“ in der Heilgeiststraße. Doch Ende Dezember ist für Gabriele Wilke Schluss: „Im nächsten Jahr werde ich 70 Jahre alt“, sagt die Inhaberin mit einem freundlichen Lächeln, das sich unter der Mund-Nasen-Bedeckung erahnen lässt. „Nun ist es langsam an der Zeit für neue Aufgaben.“

Sechs Tage die Woche, bis zu acht Stunden am Tag hatte sie ihren Laden für Bastelfreunde geöffnet. „Viel Zeit für Erledigungen gab es ehrlich gesagt nicht.“ Doch für ihre Kunden stand sie immer mit Rat und Tat zur Verfügung. Dankbar sei sie, für die Unterstützung von Familien und Freunden. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, da hatte ich einfach sehr viel Glück.“

Es gibt kaum eine Basteltechnik, die sie nicht ausprobiert hat

Zuerst habe Gabriele Wilke mit ihrem Bastelgeschäft in der Karl-Krull-Straße klein angefangen, erzählt sie. Das war 1996. „Ich bin mit den Kunden zusammengewachsen. Das, wonach sie gesucht haben, habe ich bestellt. So wurde es immer mehr.“ Mit ihrem Laden zog sie 2013 in die Heilgeiststraße um. Auch viele Urlauber kamen immer wieder in ihr Geschäft. „Ich hatte viele tolle Kunden, die mir Vertrauen entgegengebracht haben.“ „Friemelkram“ – eine Wortschöpfung aus einer Ideensammlung der Familie – habe ihr Leben bereichert, sagt die Inhaberin rückblickend.

Ein Hinweis zur Farbe, ein Tipp für den Kleber, eine Beratung zur richtigen Papierfarbe: Beim Basteln gibt es kaum eine Frage, die die Frau nicht beantworten kann. Selbst bastelt die Stralsunderin auch gern, derzeit mit Papierstreifen, die eingedreht und zusammengeklebt Figuren ergeben. „Quilling“ nennt sich diese Technik, die mit viel Geschicklichkeit und Ruhe verbunden ist. „Einige Jahre habe ich auch mit Kunden zusammen in Workshops gebastelt und die neuesten Dinge beigebracht. Das hat mir viel Spaß gemacht“, erzählt die Bald-Rentnerin. Generell habe sie gern Auftragsarbeiten für Kunden gebastelt – nach Feierabend.

Ein Engel aus Papier – den hat Bastelladen-Inhaberin Gabriele Wilke selbst gebastelt. Die Methode nennt sich „Quilling“. Quelle: Stefanie Ploch

Ostern und Weihnachten fallen beim Ausverkauf zusammen

In den vergangenen 25 Jahren sah die Inhaberin verschiedene Basteltrends kommen und gehen, hat selbst fast alles ausprobiert, was sie verkauft. Derzeit bei vielen Kunden beliebt ist Makramee – eine Knüpftechnik, bei der Faden oder Garn zu Ornamenten zusammengeknotet werden. „Und zu den Feiertagen sind die saisonalen Dinge gefragt, auch bei bestimmten Anlässen, wie Geburtstagen oder Einschulungen.“

Gerade stehen also die Materialien für Weihnachtsdeko hoch im Kurs, verrät die 69-Jährige. Und davon gibt es in ihrem Laden noch allerhand. Aber auch die Osterware, die sie wegen des Lockdowns nicht verkauft bekommen hat, versucht sie nun noch zu verkaufen. „Bei mir fallen in diesen Tagen also Ostern und Weihnachten auf einen Tag“, sagt sie und lacht.

Die Holzkugeln sind schon ausverkauft, die Ölfarben neigen sich dem Ende zu. Langsam wird es leerer in dem kleinen Geschäft. „Schade, dass Sie aufhören“, sagen einige Kunden zu Gabriele Wilke bei der Beratung nach dem richtigen Bastelmaterial. „Der Bastelladen wird in Stralsund fehlen“, meint eine Frau, die dort schon häufiger Farben gekauft hat. Doch Wilke kann die Bastelfans beruhigen: In den Räumen wird zum Frühjahr des nächsten Jahres ein neuer Bastelladen entstehen – mit neuer Inhaberin, neuem Namen und einem etwas veränderten Sortiment, kündigt sie an. „Ich bin froh, dass es weitergeht.“

Papier in verschiedenen Größen und Farben gibt es noch genügend. Bis Ende des Jahres soll es verkauft sein. Quelle: Stefanie Ploch

Bis Ende des Jahres wird Wilke ihre Bastelsachen verkaufen – mit 40 Prozent Rabatt auf alles. Einiges von dem, was nach dem Ausverkauf übrig bleibt, möchte sie gern spenden. „Im Kindergarten wird beispielsweise immer gebastelt.“

