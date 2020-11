Stralsund

Sechs Männer sind vom Landgericht Stralsund zu Haftstrafen zwischen zehn Monaten und einem Jahr und zehn Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden. Einer von ihnen nach dem Jugendstrafrecht. Der Vorwurf: Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in sechs Fällen.

Dealen im großen Stil

Sechs Taten im Zeitraum zwischen April 2019 und März 2020 sind den Angeklagten vorgeworfen worden. Bereits vor und auch während der Verhandlung hatten sich die Männer, die zu den Tatzeitpunkten zwischen 19 und 31 Jahre alt waren, umfassend geständig gezeigt. Zwei von ihnen haben die türkische, drei die syrische und einer die deutsche Staatsangehörigkeit. Alle sind jedoch in Stralsund aufgewachsen, haben hier teilweise die Schule besucht und leben in festen Familienstrukturen. Trotz allem haben sie begonnen, in großem Stil zu dealen. Sie waren als „Koks-Taxi“ unterwegs.

Dieser Begriff ist seit Längerem gebräuchlich, wenn bisher auch eher in Großstädten. Längst ist es nicht mehr nur so, dass man Kokain an der nächsten Straßenecke „erwerben“ kann. Vielmehr gibt es einen „Lieferservice“, bei dem man Kokain bestellen kann, wenn man die richtigen Kontakte kennt. Die Ware selbst erhält man dann bei einer Spritztour im Auto, dem „Koks-Taxi“.

Stoff von besonderer Qualität

Abwechselnd sind die angeklagten jungen Männer mit einem Auto nach Bremen gefahren, um dort Kokain zu besorgen, das dann schließlich in Stralsund verkauft wurde. Bei den Touren hatten sie jeweils 100 Gramm Kokain dabei, das einen Reinheitsgehalt von etwa 95 Prozent hatte. „Das ist schon ein besonderer Wirkstoffgehalt, den man so fast nie im Straßenverkauf findet“, erklärte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Daraus ergebe sich zum Teil auch die Anklage des Handels in nicht geringen Mengen. „Denn das ist nicht nur an der Grammzahl festzumachen, sondern eben auch am Wirkstoffgehalt.“

Im Fokus der Polizei

Die Männer waren über einen langen Zeitraum observiert worden, bevor im März dieses Jahres eine groß angelegte Durchsuchung in mehreren Haushalten stattgefunden hatte, in deren Folge das Sextett auch festgenommen wurde. Der Richter fügte hinzu: „Uns ist bewusst, dass diese sechs Taten nur die Spitze des Eisberges sind. Aber wir haben uns auf die Fälle konzentriert, die nachweisbar sind – und das eben auch durch die Einlassungen der Angeklagten.“ Denn die Geständnisse hätten zur Aufklärung beigetragen, was sich letztlich auch beim Strafmaß niederschlug.

Bei diesem kam das Gericht weitgehend den Forderungen der Staatsanwaltschaft nach. Bei allen Männern wurde die Haftstrafe zu vier Jahren auf Bewährung ausgesetzt. Außerdem wird jeder der sechs 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten müssen. Der Staatsanwalt nannte das gesamte Verfahren in seinem Plädoyer „wenig konfrontativ“, weil es viele Gespräche im Vorfeld gegeben habe und sich die Angeklagten umfassend eingelassen hatten. Zudem habe bis auf einen Angeklagten niemand eine Vorstrafe. Und er richtete sein Wort direkt an die Angeklagten: „Mit der Bewährung geben wir euch eine Chance, Jungs. Aber nutzt sie auch und nutzt sie vernünftig.“

Verbrechen lohnt sich nicht

Allerdings wird auf die jungen Männer noch einiges an Geldzahlungen zukommen. Denn neben den Verfahrenskosten müssen sie auch die Summe zurückzahlen, die sie durch den nachweislichen Verkauf des Kokains eingestrichen haben. Nach der Maxime „ Verbrechen soll sich nicht lohnen.“ Dabei schwankt die Summe zwischen 5000 und 15 000 Euro pro Person. Insgesamt werden 45 000 Euro gezahlt. Während das Kokain in Bremen für 50 Euro pro Gramm gekauft worden sei, habe man es hier für 100 Euro pro Gramm verkauft.

Dieses „Koks-Taxi“ wird künftig also nicht mehr zwischen Stralsund und Bremen pendeln.

Von Miriam Weber